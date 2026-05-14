Desde el lunes será más exigente sacar la licencia de motos

La provincia de Santa Fe pondrá en marcha desde el próximo lunes 18 un nuevo examen práctico obligatorio para quienes tramiten la licencia de conducir motos en los Centros de Emisión de Licencias (CELs). La medida, impulsada por la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), incorpora pruebas más estrictas y unifica criterios de evaluación en todo el territorio santafesino con el objetivo de mejorar las habilidades de conducción y reducir la cantidad de siniestros fatales.

El nuevo protocolo incluirá tres ejercicios obligatorios que deberán aprobar todos los aspirantes: zigzag, maniobra en ocho y frenado. Según explicaron desde la APSV, estas pruebas permitirán evaluar el dominio real del vehículo y las capacidades mínimas necesarias para circular de manera segura.

“El nuevo examen es más estricto y riguroso. Incorporamos tres ejercicios que, según el criterio de nuestros instructores, son indispensables para lograr un buen dominio del vehículo. Quien no tenga las habilidades mínimas requeridas para conducir una moto de forma segura no obtendrá la licencia”, afirmó Sebastián Kelman, director de la APSV.

La decisión se apoya en datos preocupantes sobre siniestralidad vial en la provincia. De acuerdo al Observatorio Vial, durante 2025 el 41% de las víctimas fatales en hechos de tránsito fueron motociclistas. En total, se registraron 152 fallecidos que conducían motos.

El informe también revela que el 62,3% de los siniestros ocurrió en zonas urbanas, mientras que el 33,3% se produjo en áreas rurales. Además, el grupo más afectado fue el de personas de entre 20 y 49 años, que representó el 66% de las víctimas.

Desde el organismo provincial señalaron que el nuevo esquema busca dejar atrás evaluaciones consideradas insuficientes o desiguales entre localidades. A partir de ahora, todos los Centros de Emisión de Licencias deberán aplicar las mismas pruebas y utilizar idénticos criterios de evaluación.

En ese marco, los examinadores tendrán un rol clave para determinar si el aspirante cuenta con las aptitudes necesarias para conducir una moto de manera segura en la vía pública.

Para garantizar la correcta implementación del nuevo sistema, la APSV realizó capacitaciones teórico-prácticas destinadas a evaluadores de los 105 centros habilitados en la provincia.

“Desde la APSV llevamos adelante jornadas de capacitación destinadas a los evaluadores para garantizar la correcta aplicación del nuevo examen. Además, pusimos a disposición manuales, instructivos y materiales audiovisuales para acompañar su tarea”, explicó Roberto Bruera, director de Sistemas Técnicos y Administrativos.

La provincia también elaboró nuevos recursos pedagógicos para reforzar la formación de conductores. Entre ellos se encuentra un instructivo técnico con el detalle completo del procedimiento, una guía temática para clínicas de conducción segura y una ficha de evaluación destinada a sistematizar los criterios utilizados durante las pruebas.

Además, se produjeron dos videos educativos. Uno de ellos muestra cómo deben realizarse correctamente las pruebas prácticas y cuáles son los errores más frecuentes detectados durante los exámenes. El segundo está orientado a los futuros motociclistas y brinda recomendaciones sobre conducción segura, control del vehículo y medidas de prevención.

Con esta iniciativa, el Gobierno provincial busca reforzar la seguridad vial en uno de los sectores más expuestos del tránsito y elevar las exigencias para acceder a la licencia de conducir motos.