Venado Tuerto: Cambió el sistema de traslado para personas con discapacidad

El Concejo Municipal de Venado Tuerto aprobó la Ordenanza N° 6056/26, una normativa que redefine el funcionamiento del servicio de transporte para personas con discapacidad y reemplaza el esquema vigente desde 2013. La nueva regulación incorpora un sistema digital de habilitación, elimina los cupos para prestadores y establece un modelo de libre competencia con tarifas regidas por el nomenclador nacional.

La iniciativa forma parte del Plan de Movilidad Urbana que impulsa el gobierno del intendente Leonel Chiarella y busca agilizar los trámites, ampliar la oferta de vehículos habilitados y mejorar la respuesta para quienes utilizan este servicio de manera cotidiana.

El subsecretario de Movilidad, Eugenio Bernabei, sostuvo que la medida responde a una lógica de gestión enfocada en resolver problemas concretos para los vecinos.

“El intendente Chiarella nos dio una hoja de ruta precisa: trabajar de manera coordinada, con visión de conjunto y resultados concretos para los vecinos”, señaló el funcionario, quien además remarcó que cada una de las acciones incluidas en el Plan de Movilidad apunta a “hacerle la vida más fácil a la gente”.

La nueva ordenanza se suma a otras medidas implementadas desde diciembre de 2024 dentro del programa de reorganización urbana, entre ellas la demarcación vial en zonas escolares y el reordenamiento del sistema de carga y descarga en el microcentro de la ciudad.

Fin de los cupos y habilitación inmediata

Uno de los cambios más relevantes es la eliminación del sistema de cupos para incorporar prestadores. Hasta ahora, la cantidad de habilitaciones disponibles estaba limitada, lo que en muchos casos generaba demoras y restricciones para quienes querían ingresar al servicio.

Con la nueva normativa, cualquier prestador que cumpla con los requisitos podrá incorporarse, lo que permitirá ampliar la cobertura y generar competencia entre los distintos servicios disponibles.

Bernabei explicó que el objetivo es simplificar procesos y reducir tiempos administrativos. “Lo que antes tardaba meses y dependía de un cupo, ahora es un trámite digital con habilitación en tiempo real y competencia abierta”, afirmó.

El sistema también modifica el esquema burocrático tradicional: la habilitación será completamente digital, tendrá una vigencia de cinco años y podrá renovarse de manera periódica. Además, se reducen requisitos administrativos, aunque se mantienen exigencias vinculadas a la seguridad y la idoneidad de quienes prestan el servicio.

Tarifas atadas al nomenclador nacional

Otro de los puntos centrales de la ordenanza es el nuevo criterio para la fijación de tarifas. A partir de ahora, los valores estarán determinados exclusivamente por el Nomenclador Nacional de Prestaciones para Personas con Discapacidad, dejando sin efecto la intervención municipal en la definición de precios.

Desde el municipio sostienen que esta modificación busca dar previsibilidad al sistema y unificar criterios con el esquema nacional utilizado por obras sociales y organismos vinculados a prestaciones para personas con discapacidad.

Dos categorías de servicio y mayores exigencias técnicas

La normativa incorpora además un enfoque diferenciado según las necesidades de los usuarios. Para ello, establece dos categorías específicas de transporte: una destinada a personas con movilidad reducida y otra para personas con discapacidad sin esa condición.

Cada categoría tendrá exigencias técnicas particulares. En los casos de movilidad reducida, los vehículos deberán contar con equipamiento específico como rampas, plataformas elevadoras, sistemas de fijación y superficies antideslizantes para garantizar condiciones seguras de traslado.

La ordenanza también fija como obligatoria la capacitación de los conductores, incorporando criterios vinculados a accesibilidad, atención y seguridad en el traslado de pasajeros.

Desde el Ejecutivo municipal consideran que el nuevo marco regulatorio permitirá modernizar un sistema que llevaba más de una década sin modificaciones y adaptar el servicio a las demandas actuales de los usuarios.

Con esta actualización, el municipio apuesta a un esquema más flexible y digitalizado, con menos trabas administrativas y una mayor disponibilidad de prestadores para responder a una necesidad sensible para muchas familias de la ciudad.