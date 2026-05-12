Control vial: Venado Tuerto suma nuevas cámaras en cruces estratégicos

Los dispositivos estarán instalados en esquinas con alto flujo vehicular y antecedentes de siniestralidad. Además de detectar infracciones, se integrarán a la red de lectura de patentes utilizada para tareas de seguridad e investigaciones judiciales.

El Gobierno de Venado Tuerto avanza con la ampliación del sistema de control de tránsito mediante la incorporación de nuevas cámaras en puntos estratégicos de la ciudad, en el marco del plan integral de movilidad que impulsa la gestión del intendente Leonel Chiarella.

Los nuevos equipos estarán ubicados en las intersecciones de Santa Fe y Mitre, Santa Fe y Rivadavia, Rivadavia y España-Falucho, y Estrugamou y Quintana, sectores donde ya funcionan semáforos y que presentan una importante circulación vehicular diaria.

Desde el Municipio explicaron que la medida busca fortalecer el control en cruces considerados críticos, con el objetivo de mejorar la seguridad vial, optimizar la circulación y reducir los niveles de siniestralidad en la vía pública.

El subsecretario de Movilidad, Eugenio Bernabei, indicó que la instalación de estas cámaras responde a una planificación previa basada en el análisis de tránsito y en antecedentes de accidentes registrados en distintos sectores de la ciudad.

“Priorizamos esquinas con semáforo y antecedentes de siniestralidad. No se trata de intervenciones aisladas, sino de decisiones que forman parte de un esquema más amplio de ordenamiento del tránsito”, señaló el funcionario.

Según detallaron desde el área de Movilidad, los dispositivos permitirán detectar infracciones como el cruce de semáforos en rojo, una de las maniobras que más riesgos genera en intersecciones urbanas. A su vez, el sistema aportará información para analizar el comportamiento vehicular y planificar futuras modificaciones en la circulación.

“Estas herramientas nos permiten tener datos concretos sobre cómo se mueve el tránsito, lo que después se traduce en mejores decisiones para seguir ajustando el sistema de movilidad”, agregó Bernabei.

Integración con la red de lectura de patentes

Uno de los aspectos destacados de esta ampliación es que las nuevas cámaras estarán integradas a la red de lectura de patentes que ya funciona en Venado Tuerto y que actualmente también cumple funciones vinculadas a la seguridad.

A través de este sistema, se puede registrar el paso de vehículos por distintos puntos de la ciudad, generando información que luego puede ser utilizada en investigaciones judiciales o requerimientos de las fuerzas de seguridad.

“Las cámaras se integran a la red de lectura de patentes que tiene la ciudad, y eso permite colaborar con el trabajo forense cuando la Justicia solicita datos sobre un vehículo en particular, sus recorridos o sus pasos por determinados puntos”, explicó Bernabei.

En ese sentido, sostuvo que la incorporación de esta tecnología “fortalece no sólo el control del tránsito, sino también el aporte que el Municipio puede hacer en materia de seguridad”.

Un plan integral de movilidad

La colocación de nuevas cámaras forma parte de un conjunto de medidas que el Municipio viene implementando para acompañar el crecimiento urbano y mejorar la convivencia en la vía pública.

Entre las acciones impulsadas en los últimos años se encuentran la reorganización de recorridos, mejoras en la infraestructura vial, nuevos sistemas tecnológicos y tareas de ordenamiento del tránsito en distintos sectores de la ciudad.

Desde el Gobierno local remarcaron que la intención es consolidar un modelo de movilidad más eficiente y seguro, incorporando herramientas que permitan actuar tanto en la prevención de accidentes como en la planificación urbana.

“Seguimos avanzando con una mirada integral, donde cada herramienta que incorporamos tiene un sentido dentro de un plan. El objetivo es mejorar la convivencia en la vía pública, reducir los riesgos y tener una ciudad cada vez más ordenada”, concluyó Bernabei.