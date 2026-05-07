Villa Cañás: Choque contra las letras del acceso, un hombre fue hospitalizado

Un hombre mayor de edad resultó herido este jueves 7 de mayo por la mañana tras protagonizar un accidente de tránsito en el acceso norte de Villa Cañás. El hecho ocurrió alrededor de las 10:30 sobre Ruta Provincial 94, en la rotonda ubicada en el ingreso a la ciudad.

Según informó el cuerpo de Bomberos Voluntarios, vecinos alertaron sobre una colisión y, al arribar al lugar, los rescatistas encontraron un automóvil que, por causas que todavía se investigan, impactó contra las letras identificatorias de “Villa Cañás”, emplazadas en el sector donde también se encuentran el mástil y el monumento al “Negro” Polinori.

De acuerdo al parte oficial, el conductor quedó dentro del vehículo y debió ser retirado por personal de Bomberos. Posteriormente fue asistido por el SIES 107 y trasladado al hospital local junto al médico de Emcofir.

Desde el SIES 107 detallaron que, al llegar al lugar, observaron que el vehículo había sobrepasado la rotonda de ingreso y finalizado su recorrido sobre el monumento de acceso a la ciudad. El hombre se encontraba consciente y orientado, aunque manifestaba dolor en la zona del pecho producto del cinturón de seguridad. Además, constataron la activación de los airbags del automóvil.

Tras realizarle controles y una evaluación médica en el lugar, se dispuso su traslado al Samco local para una mejor atención.

En el operativo trabajaron Bomberos Voluntarios, personal policial, agentes de Tránsito, SIES 107 y Emcofir.