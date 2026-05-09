Rutas 8 y 14: María Teresa cuestionó la respuesta de Vialidad Provincial

El intendente de María Teresa, Gonzalo Goyechea, volvió a reclamar obras urgentes en el cruce de la Ruta Nacional 8 y la Ruta Provincial 14 y apuntó duramente contra la respuesta enviada por Vialidad Provincial tras la intimación formal realizada por la comuna días atrás.

“El cruce es un desastre desde hace años y se va a matar alguien” , afirmó el mandatario local en un mensaje público donde cuestionó la falta de intervenciones concretas y aseguró que el organismo provincial respondió con “excusas, papeles y expedientes” , sin anunciar ninguna obra para mejorar la seguridad vial en el sector.

La polémica se originó luego de que la comuna intimara a Vialidad Provincial por el estado crítico del acceso, especialmente durante la noche, debido a problemas de iluminación y señalización. El reclamo había tomado estado público tras la difusión de una carta documento donde el municipio advertía sobre el riesgo permanente de accidentes en uno de los cruces más transitados del sur santafesino.

Ahora, Goyechea redobló las críticas al considerar insuficiente la contestación oficial recibida desde la Provincia.

“Nos quieren responsabilizar a nosotros porque en 2023 firmamos un convenio. Sí, firmamos un convenio para arreglar una columna que estaba a punto de caerse” , sostuvo.

Según explicó el intendente, la comuna realizó las tareas acordadas y recibió solamente una parte de los fondos comprometidos.

“Nos depositaron 330.000 pesos. Nos tenían que depositar unos 800.000 pesos para cambiar las diez luminarias por luces LED. No vino nada más de plata y el convenio se cayó” , remarcó.

“La respuesta no habla de ninguna obra”

En su descargo, Goyechea cuestionó que la contestación de Vialidad Provincial no incluyera anuncios de mejoras estructurales para el cruce.

“No habla de hacer canteros, no habla de cambiar la iluminación, no habla de tachas reflectivas, no habla de intermitentes, no habla absolutamente de ninguna obra. Solo excusas” , expresó.

El jefe comunal también vinculó el deterioro del sector con una falta de respuesta sostenida durante distintos gobiernos provinciales.

“Esto habla de la ineficiencia de Vialidad Provincial. De esta Vialidad Provincial, del anterior gobierno, del anterior gobierno. Hace años que el cruce de la 8 y la 14 es un desastre” , manifestó.

El cruce entre ambas rutas es considerado estratégico para la conectividad regional y registra una circulación permanente de tránsito pesado, vehículos particulares y transporte de carga. Vecinos y conductores vienen advirtiendo desde hace tiempo sobre la escasa iluminación nocturna y la falta de elementos de seguridad vial.

Un reclamo que sigue creciendo

Desde la comuna insistieron en que el objetivo del reclamo es evitar una tragedia y reclamaron una intervención urgente antes de que ocurra un accidente grave.

“Exigimos que se solucione. Lo exigimos desde la Comuna de María Teresa. Lo exigimos desde la comunidad de María Teresa” , concluyó Goyechea.

El reclamo se suma a una serie de pedidos que distintas localidades del sur provincial vienen realizando por el estado de rutas, accesos e infraestructura vial, en medio de cuestionamientos por demoras administrativas y falta de mantenimiento en corredores considerados claves para la producción y el tránsito regional.