Villa Cañás tendrá asesoramiento legal gratuito para vecinos

La Municipalidad de Villa Cañás firmó un convenio marco de colaboración institucional con la Procuración General del Poder Judicial de la provincia de Santa Fe para poner en funcionamiento un espacio de asesoramiento legal gratuito y asistencia jurídica primaria destinado a la comunidad.

El acuerdo fue rubricado por el intendente Norberto Gizzi junto al procurador general de la provincia, Jorge Alberto Barraguirre, y el defensor general de Cámaras subrogante de las Circunscripciones Judiciales Nº2 y Nº3, Jorge Paz.

Según se informó, el nuevo espacio estará a cargo de la defensora general de Venado Tuerto, Gabriela del Castillo, y ofrecerá orientación en derechos, recepción de consultas, derivaciones y promoción de métodos alternativos de resolución de conflictos.

La iniciativa apunta a facilitar el acceso a la justicia para los vecinos, especialmente para aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y requieren acompañamiento jurídico o asesoramiento inicial sobre distintas problemáticas legales.

Además de la asistencia primaria, el convenio busca fortalecer el trabajo articulado entre el municipio y el Poder Judicial santafesino, acercando herramientas de orientación legal y canales de consulta a la comunidad local.

ASESORAMIENTO LOS MARTES

A partir del convenio firmado con el Municipio, la Defensora atenderá en Villa Cañás los martes, cada 15 días.

La primera visita será el próximo 12 de mayo. Los vecinos interesados en recibir asesoramiento deben sacar turno en la Secretaría de Acción Social o comunicarse al teléfono 3462-598447, de lunes a viernes, de 7 a 13 horas.