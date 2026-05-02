Vax Team llegó a Venado Tuerto para impulsar la vacunación infantil en escuelas

La campaña provincial Vax Team desembarcó este viernes en Venado Tuerto con una jornada en la Escuela Nº 969 Joaquín V. González, donde niños y niñas recibieron álbumes de figuritas, participaron de una obra teatral y pudieron controlar sus carnets junto a equipos de salud.

La iniciativa forma parte de la estrategia del Gobierno de Santa Fe para recuperar los esquemas de vacunación infantil, especialmente en el ingreso escolar y a los 11 años, ante la caída de las coberturas registrada en los últimos años.

Durante la actividad, alumnos y alumnas de 1º a 3º grado recibieron sus álbumes y asistieron a una propuesta artística en la que dos superhéroes enfrentan a un virus protegiéndose con vacunas. Luego, los equipos sanitarios revisaron los esquemas y entregaron figuritas de acuerdo con las dosis registradas en cada carnet.

Una campaña que busca recuperar coberturas

El director de la Región de Salud Venado Tuerto, Joaquín Sánchez de Bustamante, explicó que la estrategia está destinada a chicos y chicas de entre 4 y 11 años y combina una serie animada con un álbum de figuritas como herramientas para incentivar la vacunación.

Además, señaló que el programa es coordinado por el Ministerio de Salud en articulación con las áreas de Educación, Cultura, Comunicación y otros organismos provinciales.

“Vax Team es un proyecto muy ambicioso para mejorar la cobertura de vacunas, a partir de tasas de vacunación que vienen en descenso desde hace varios años”, expresó.

En ese sentido, agregó que mediante estímulos orientados a los chicos se busca generar mayor acceso y conciencia sobre la importancia del cuidado de la salud desde la infancia.

Trabajo conjunto con escuelas y municipios

Por su parte, la directora de Salud de la Municipalidad de Venado Tuerto, Daniela Botti, valoró la llegada de la propuesta y sostuvo que promueve la vacunación al tiempo que incentiva a los niños a llevar el mensaje a sus hogares.

Asimismo, recordó que “las vacunas son gratuitas, obligatorias y seguras para prevenir enfermedades”.

En tanto, la directora de la institución educativa, Carolina Moskatelo, destacó la iniciativa como una herramienta para fortalecer la enseñanza del cuidado de la salud y remarcó que el mensaje llega “a través de múltiples lenguajes, especialmente desde el arte”.

Seguirá en otras localidades

La propuesta ya se desplegó en escuelas y centros de salud de Rosario y de la ciudad de Santa Fe, en el marco del programa Santa Fe Acá. Ahora llegó a la Región de Salud Venado Tuerto y continuará recorriendo otras localidades del territorio provincial.

De la actividad participaron además el diputado provincial Leonardo Calanaiov, la concejala Micaela Meinero, la directora provincial de Prevención y Promoción de la Salud, Analía Chumpitaz, y la referente del Programa de Inmunización, Gabriela Clementz, entre otros funcionarios, docentes, familias y equipos técnicos.