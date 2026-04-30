Santa Fe creó 8.585 puestos de trabajo en tres meses tras la baja de Ingresos Brutos

La reducción de la carga tributaria sobre el sector privado comenzó a mostrar impacto en Santa Fe. Durante el primer trimestre de 2026, la aplicación de beneficios previstos en la Ley Tributaria provincial permitió la creación de 8.585 nuevos puestos de trabajo formales y generó un ahorro superior a $10.390 millones para empresas de distintos rubros.

El dato fue presentado este jueves en Rosario por funcionarios del gobierno santafesino, quienes destacaron la posibilidad de descontar salarios de nuevos trabajadores del Impuesto sobre los Ingresos Brutos como una de las herramientas centrales para incentivar la contratación de personal.

En total, entre enero y marzo, 10.936 firmas utilizaron alguno de los beneficios fiscales vigentes, mientras que 2.249 empresas ampliaron sus plantillas laborales. El ahorro promedio por trabajador incorporado alcanzó hasta $1.734.357.

Cómo evolucionó el empleo mes a mes

Según el balance oficial, la generación de empleo mostró una curva ascendente a lo largo del trimestre:

Enero: 649 nuevos puestos

Febrero: 2.544 nuevos puestos

Marzo: 5.392 nuevos puestos

La aceleración de marzo fue interpretada como una señal positiva sobre el impacto creciente de las medidas.

Qué sectores lideraron la creación de puestos

Los rubros con mayor incorporación de personal fueron:

Construcción: 2.028 empleos

Comercio: 1.897 empleos

Industria manufacturera: 1.240 empleos

Actividades administrativas: 1.075 empleos

Se trata de sectores estratégicos para la economía provincial y que, en muchos casos, atraviesan dificultades a nivel nacional.

Más alivio fiscal para producción y comercio

Además del incentivo por contratación, otras herramientas también tuvieron alta adhesión:

1.139 industrias y 6.724 comercios aplicaron deducciones por consumo de energía eléctrica.

Ese beneficio representó un alivio adicional de $4.835 millones.

2.484 pequeños comercios accedieron a ventajas impositivas por $210 millones.

Solo en marzo, 4.331 empresas utilizaron al menos una herramienta prevista por la ley y 876 accedieron a más de un beneficio.

El mensaje oficial

Desde la administración de Maximiliano Pullaro sostuvieron que la estrategia combina equilibrio fiscal, reducción de impuestos, financiamiento productivo e inversión en obra pública para sostener la actividad en un contexto económico nacional complejo.

El balance del primer trimestre muestra que Santa Fe eligió utilizar la política tributaria como motor para defender empleo formal, apuntalar al sector privado y diferenciarse del escenario recesivo que golpea a otras provincias.

Balance Ley Tributaria