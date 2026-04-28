Santa Isabel pavimenta Avenida Santa Fe y avanza con mejoras urbanas

Santa Isabel puso en marcha un nuevo plan de obras de infraestructura urbana con trabajos de pavimentación, cordón cuneta, empedrado, iluminación y arbolado sobre Avenida Santa Fe, una de las arterias más transitadas e históricas de la localidad.

La intervención fue impulsada por la gestión del intendente Pablo Giorgis y se financia con recursos del Fondo de Obras Menores junto con fondos propios del municipio. Desde el Ejecutivo local remarcaron además que se prioriza la contratación de mano de obra local, con el objetivo de fortalecer el empleo y sostener la inversión dentro de la comunidad.

Según se informó, mientras avanza la pavimentación de la avenida también se ejecutan en simultáneo obras de cordón cuneta, empedrado e iluminación en distintos sectores del pueblo, dentro de un esquema de mejora integral de la infraestructura urbana.

Desde el municipio señalaron que los trabajos buscan resolver problemas concretos vinculados con la circulación, la seguridad vial y la transitabilidad cotidiana de los vecinos, además de modernizar sectores estratégicos de la localidad.

“La inversión con fondos propios y la contratación de trabajadores locales permite afrontar obras estratégicas, generar empleo en el pueblo y asegurar que cada peso quede en Santa Isabel”, expresaron desde el Gobierno local.

El intendente Giorgis también destacó el trabajo del equipo técnico y operativo comunal. “Gracias a la planificación realizada junto al referente de Obras Públicas, Damián Zilli, y Melina Giorgis, nuestra maquinaria y los empleados comunales comenzaron una nueva etapa para seguir mejorando la infraestructura de Santa Isabel”, sostuvo.

Desde la administración local remarcaron que el plan de obras continuará en distintos puntos de la ciudad, con eje en la planificación, la administración responsable de los recursos y el desarrollo urbano sostenido.

La pavimentación total de Avenida Santa Fe aparece como una de las intervenciones más relevantes del año para Santa Isabel, ya que permitirá mejorar la conectividad interna y poner en valor uno de los accesos centrales de la localidad.