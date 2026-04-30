María Teresa: Allanaron una casa y secuestraron más de 3.5 kilos de marihuana

Un operativo realizado en la localidad de María Teresa terminó con el secuestro de más de 3,5 kilos de marihuana, un teléfono celular y la aprehensión de una persona mayor de edad, en el marco de una causa por infracción a la Ley Nacional Nº 23.737.

El procedimiento fue llevado adelante por personal de la División Microtráfico de Venado Tuerto, con intervención de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) de Microtráfico, a cargo del fiscal Iván Raposo.

Según se informó oficialmente, el allanamiento se realizó con orden judicial y contó con la colaboración del Grupo de Irrupción CRE. La medida tuvo resultado positivo, permitiendo el secuestro de la droga y otros elementos de interés para la investigación.

Además, una persona mayor de edad fue aprehendida y quedó a disposición de la Justicia, mientras avanzan las actuaciones judiciales correspondientes.

Investigación por microtráfico

Desde fuentes vinculadas al caso destacaron también el aporte de vecinos de la localidad, cuyos datos habrían sido relevantes para orientar la pesquisa y reunir elementos previos al operativo.

Asimismo, remarcaron el acompañamiento del fiscal regional Mauricio Clavero y de la unidad especializada en microtráfico de la Fiscalía General, encabezada por Franco Carbone.

El procedimiento se enmarca en la aplicación de la ley provincial de microtráfico, orientada a reforzar las investigaciones sobre narcomenudeo y comercialización minorista de estupefacientes en distintos puntos de Santa Fe.