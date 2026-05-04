Se tensionan las cuentas: Santa Fe absorbe costos que antes cubría Nación

La reducción del gasto nacional ya tiene impacto concreto en la provincia. En salud, Santa Fe debió cubrir millones de tratamientos con recursos propios, mientras caen los recursos federales y crece la presión sobre las cuentas públicas y los salarios.

Un cambio en el financiamiento del Estado

Sin grandes anuncios, el esquema de financiamiento público en Argentina atraviesa un cambio profundo. La política de ajuste impulsada por el gobierno de Javier Milei no solo reduce el gasto nacional, sino que comienza a trasladar parte de ese costo a las provincias.

En Santa Fe, ese corrimiento ya es visible en áreas clave como la salud y en el funcionamiento general del Estado, que debe sostener con recursos propios obligaciones que antes estaban cubiertas por Nación.

Salud: El impacto más concreto

El sistema sanitario es el ejemplo más claro de este cambio. Durante 2025, Santa Fe adquirió más de 5,5 millones de tratamientos con recursos propios, en un contexto marcado por la caída de envíos desde Nación y la reducción de programas como Remediar.

Ese proceso no solo continúa, sino que se profundiza. Tras una nueva reunión del Consejo Federal de Salud (Cofesa), la ministra Silvia Ciancio volvió a exponer el escenario y fue directa: “Seguimos reclamando a Nación lo que le corresponde a los santafesinos”.

La funcionaria advirtió sobre demoras en la entrega de vacunas antigripales que afectan el ritmo de la campaña, un recorte drástico del Programa Remediar —que pasaría de cerca de 80 medicamentos a solo tres— y una caída del 55% en los tratamientos enviados por Nación entre 2024 y 2025. En paralelo, la provincia sostiene una alta demanda de vacunación, con más de 203 mil dosis aplicadas, muy por encima del año anterior a esta altura.

El problema, según planteó la ministra, ya no es solo operativo. Es estructural: la provincia debe garantizar prestaciones básicas sin el acompañamiento esperado del Estado nacional.

Cuentas bajo presión

El impacto sanitario se traslada directamente al frente económico. El ministro de Economía, Pablo Olivares, reconoció que durante el primer cuatrimestre de 2026 los recursos que llegan desde Nación registran una caída en términos reales.

De acuerdo con los datos oficiales, la coparticipación mostró una baja cercana al 5,1% interanual ajustada por inflación. Si se incorporan las transferencias no automáticas, la caída ronda el 8% en el inicio del año. Este escenario está vinculado a la desaceleración de la actividad económica y del consumo, que impacta directamente en la recaudación de impuestos como IVA y Ganancias.

En ese marco, la provincia enfrenta el desafío de sostener su funcionamiento con menos ingresos reales. Esto genera descalces entre ingresos y gastos, mayor presión sobre la cadena de pagos y la necesidad de recurrir a financiamiento para mantener el nivel de actividad estatal. A la vez, estimaciones oficiales indican que Santa Fe habría dejado de percibir alrededor de $715 mil millones en recursos federales no automáticos desde el inicio del actual esquema económico.

Un efecto que también llega a los salarios

Con más obligaciones y menos recursos, el impacto también alcanza a los salarios del sector público. Las paritarias continúan, pero en un contexto donde el margen fiscal es más acotado, lo que condiciona la capacidad de recomposición frente a la inflación.

De este modo, el ajuste no solo se expresa en las cuentas públicas, sino también en el ingreso real de los trabajadores.

Un nuevo equilibrio en construcción

El escenario abre un interrogante de fondo sobre el funcionamiento real del federalismo en la Argentina. Cuando el Estado nacional reduce su intervención, las responsabilidades no desaparecen: cambian de nivel.

En los hechos, parte de ese costo comienza a ser absorbido por las provincias, que deben sostener servicios esenciales, reorganizar sus presupuestos y administrar con mayor presión financiera. La discusión ya no es solo política, sino también operativa: quién paga, cómo se financia y hasta dónde alcanza.

En Santa Fe, ese proceso dejó de ser una proyección para convertirse en una realidad concreta. Y aunque todavía se presenta de manera gradual, empieza a impactar en áreas sensibles y en la vida cotidiana, donde el equilibrio fiscal se traduce en decisiones que afectan directamente a la población.