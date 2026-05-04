María Teresa intimó a Vialidad Provincial por el estado crítico del cruce de rutas 8 y 14

La Comuna envió una carta documento y advirtió que el lugar es “peligroso” y que puede ocurrir un siniestro grave en cualquier momento. Reclaman medidas urgentes en un punto clave para la circulación regional.

La Comuna de María Teresa intimó formalmente a la Dirección Provincial de Vialidad para que adopte de manera inmediata medidas de seguridad en la intersección de la Ruta Nacional Nº 8 y la Ruta Provincial Nº 14, un cruce considerado estratégico pero que, según denunciaron, presenta condiciones de alto riesgo para quienes lo transitan a diario.

La presentación fue realizada mediante carta documento firmada por el presidente comunal, Gonzalo Julián Goyechea, con fecha 30 de abril de 2026. En el escrito, se advierte que el cruce es utilizado de forma permanente por vecinos y transportistas, pero que actualmente reúne una serie de falencias que lo convierten en un punto crítico de la red vial.

Entre los principales problemas señalados se encuentran la falta total o insuficiente de iluminación, el mal estado de las dársenas y la ausencia de carriles adecuados para maniobras seguras. A esto se suma la inexistencia de una rotonda u otro sistema de ordenamiento del tránsito, una señalización considerada insuficiente y la circulación constante de vehículos pesados, especialmente en época de cosecha.

“El estado actual del cruce es peligroso y las condiciones están dadas para que ocurra un siniestro vial grave en cualquier momento”, advierte el documento enviado a Vialidad.

“Se va a matar alguien”

En declaraciones públicas, Goyechea fue más contundente al describir la situación: “Se va a matar alguien”. El jefe comunal remarcó que la intimación busca evitar una tragedia y exigió respuestas concretas en un plazo perentorio.

El planteo incluye un pedido para que el organismo provincial informe qué medidas adoptará y ejecute acciones urgentes de prevención, como mejoras en iluminación, señalización y ordenamiento del tránsito.

Además, el mandatario local cuestionó la falta de respuestas a reclamos anteriores vinculados a la misma traza vial. En particular, recordó el pedido de construcción de dársenas para el acceso de tránsito pesado a la localidad sobre la Ruta 14, que —según indicó— fue solicitado en reiteradas ocasiones sin avances.

Responsabilidades y advertencia formal

En el texto de la carta documento, la comuna también deja asentada una advertencia explícita: ante la eventualidad de un siniestro, responsabiliza a Vialidad Provincial y a sus autoridades por haber sido notificadas formalmente de la situación y no haber actuado en consecuencia.

El cruce de las rutas 8 y 14 es un punto neurálgico para la circulación en el sur santafesino, tanto para el tránsito local como para el transporte de cargas. La falta de infraestructura adecuada en este tipo de intersecciones suele ser un factor determinante en la ocurrencia de accidentes, especialmente en contextos de alta circulación como los que se registran durante la campaña agrícola.

Por el momento, no se informó una respuesta oficial del organismo provincial ante la intimación.