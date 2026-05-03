Villa Cañás: Volcó el acoplado de un camión en Ruta 94 y Avenida 64

Un camión protagonizó un incidente vial este domingo por la tarde en la intersección de la Ruta Provincial 94 y Avenida 64, en la ciudad de Villa Cañás. El hecho ocurrió alrededor de las 19:26 y motivó la intervención de los servicios de emergencia.

Según la información oficial, al llegar al lugar personal de Bomberos Voluntarios constató que se había producido el vuelco del acoplado del vehículo, mientras que el chofer se encontraba en buenas condiciones de salud y no presentaba lesiones.

Tras el operativo, se realizaron tareas de prevención y ordenamiento del tránsito para evitar riesgos en la zona, con colaboración de personal de Tránsito y de Maestranza Municipal.

Una vez normalizada la situación y con el sector bajo control, los equipos se retiraron sin registrarse mayores novedades.

En el lugar trabajaron Bomberos, efectivos policiales y agentes de Tránsito.