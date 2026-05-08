Villa Cañás avanza con nuevas obras de pavimento y mejoras en calles de tierra

La Municipalidad de Villa Cañás continúa desarrollando trabajos de infraestructura urbana con nuevas obras de pavimentación y tareas de mantenimiento en distintas calles de la ciudad, en el marco de un plan de mejora de la transitabilidad y los servicios urbanos.

Por un lado, la Secretaría de Obras Públicas, con acompañamiento del Gobierno de Santa Fe a través del Programa Obras Urbanas (POU), inició esta semana la pavimentación de Calle 65 entre 54 y 56.

Según informaron desde el municipio, en una primera etapa se realizaron trabajos de movimiento y nivelación de suelo, mientras que posteriormente comenzó la colocación de hormigón elaborado en una de las manos de la arteria.

La nueva intervención se suma al plan de pavimentación que se ejecuta en distintos sectores de la ciudad y que ya permitió completar tres cuadras previstas dentro del proyecto general: Calle 61 entre 56 bis y 58, Calle 63 entre 54 y 56 y Calle 57 entre 40 y 42.

Desde el Ejecutivo local señalaron que las obras buscan fortalecer la infraestructura urbana y mejorar las condiciones de circulación para vecinos y vecinas.

En paralelo, la Secretaría de Servicios Públicos lleva adelante tareas de mantenimiento, nivelación y colocación de piedras en diferentes calles de tierra de la ciudad.

Los trabajos apuntan a optimizar la transitabilidad y brindar mayor seguridad en las arterias de mejorado, especialmente en sectores que requieren intervenciones inmediatas debido al estado del suelo y el tránsito cotidiano.

Desde el municipio remarcaron que estas acciones forman parte de un esquema sostenido de mejoras urbanas, orientado a responder a necesidades concretas de los barrios y mejorar la calidad de vida de la comunidad.