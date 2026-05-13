Intendentes compartieron experiencias de gestión en Pérez y General Lagos

Los intendentes peronistas de Santa Fe nucleados en el espacio “Vamos” recibieron este miércoles a jefes comunales de la provincia de Buenos Aires en una jornada de intercambio de experiencias de gestión que incluyó recorridas por General Lagos y Pérez, con eje en producción, industria y educación.

Participaron de la actividad los intendentes bonaerenses Federico Achával, Nicolás Mantegazza, Gastón Granados (Ezeiza) y Julián Álvarez, quienes fueron recibidos por sus pares santafesinos en una agenda orientada a mostrar políticas públicas vinculadas al desarrollo local.

La primera actividad se realizó en General Lagos, donde la comitiva visitó TecnoLagos, un espacio orientado a vincular educación, industria y ciencia. Allí, la referente local Natalia Giovacchini destacó la importancia de la articulación público-privada para la formación de jóvenes y la generación de oportunidades laborales.

Más tarde, la recorrida continuó en Pérez, donde visitaron el Parque Industrial Metropolitano y la fábrica Maincal, dedicada a la producción de calzado de seguridad. La delegación fue recibida por los directores de la empresa, Javier López Cali y Diego López Cali.

En ese contexto, el intendente de Pérez, Pablo Corsalini, sostuvo que “la producción y la educación son protagonistas en nuestras gestiones” y remarcó la intención de compartir experiencias exitosas con otros municipios.

“Estamos visibilizando políticas exitosas santafesinas que pueden servir como ejemplo para otros gobiernos locales”, afirmó el mandatario, quien además destacó el perfil industrial de Pérez y el rol del Parque Industrial Metropolitano como motor económico de la ciudad.

Corsalini también se refirió al contexto económico y social actual, al señalar que “hoy por hoy, los intendentes somos los que respondemos ante el ajuste del Estado nacional, seguimos dándole respuestas a nuestros vecinos en un escenario cada vez más complejo”.

Además, subrayó la importancia de generar vínculos entre gobiernos locales para intercambiar herramientas de gestión. “Muchas de las políticas públicas que ejecutamos con éxito pueden trasladarse a otras localidades, por eso son importantes estos encuentros”, agregó.

La actividad contó además con la participación de los intendentes santafesinos Gonzalo Goyechea, Julián Vignati, Darío Baiocco, Paula Serfelippe, Adrián Biyovich, Juan Rucci y Marco Strifezza.

También estuvieron presentes los exintendentes Adrián Tagliari, Daniel Siliano y Carlos Kaufmann.