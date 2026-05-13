Villa Cañás: El Concejo tratará proyectos sobre arbolado, jóvenes y terrenos abandonados

El Honorable Concejo Municipal de Villa Cañás llevará adelante este miércoles 13 de mayo la sesión ordinaria correspondiente a la Reunión Nº 672 del 39º período legislativo, con una agenda que incluye iniciativas vinculadas al arbolado público, programas de prevención para jóvenes, obras cloacales y el estado de terrenos abandonados.

De acuerdo al Orden del Día difundido por el cuerpo legislativo, la sesión comenzará con el izamiento de la bandera a cargo del concejal Guillermo J. Poli y tendrá distintos expedientes ingresados desde comisiones, el Ejecutivo municipal y bloques de concejales.

Entre los temas destacados figura un proyecto de ordenanza elaborado por la Comisión de Obras y Servicios Públicos que propone regular, planificar y proteger el arbolado público de alineación en la ciudad. La iniciativa apunta a establecer criterios para la preservación y mantenimiento de los árboles ubicados en la vía pública.

Por otra parte, desde la Comisión de Acción Social, Salud y Medio Ambiente se presentará un proyecto para crear un programa de prevención, concientización y contención destinado a jóvenes de Villa Cañás. La propuesta busca generar herramientas de acompañamiento y abordaje social para ese sector de la comunidad.

En tanto, el Departamento Ejecutivo remitió un proyecto de ordenanza mediante el cual solicita al Gobierno de la Provincia un aporte no reintegrable destinado a la compra de un tractor y un camión con caja volcadora, maquinaria que sería utilizada para fortalecer los servicios municipales.

La agenda también incluye iniciativas impulsadas por el bloque del PRO. Una de ellas plantea regular situaciones vinculadas a construcciones y terrenos en estado de abandono, una problemática que suele generar reclamos vecinales por cuestiones de seguridad, higiene y mantenimiento urbano.

Además, los concejales tratarán una modificación de la Ordenanza Nº 551/98 relacionada con la obra de desagües cloacales y una minuta de comunicación solicitando respuestas a pedidos de informes anteriores.

La sesión finalizará con el arrío de la bandera a cargo del concejal José I. Rolando.