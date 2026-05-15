Galnares reforzó su agenda territorial en el sur santafesino

La diputada provincial Sofía Galnares desarrolló una nueva recorrida por distintas localidades del departamento General López, en una agenda que combinó reuniones institucionales, actividades vinculadas al ambiente, prevención de estafas virtuales y acompañamiento a iniciativas culturales, educativas y deportivas.

Durante la semana, la legisladora visitó las localidades de Maggiolo, San Francisco, Venado Tuerto, Firmat y Sancti Spíritu, donde mantuvo encuentros con autoridades comunales, referentes sociales e instituciones locales.

“Hay una forma de trabajar que tiene que ver con estar, escuchar y acompañar. Nosotros creemos en esa manera de construir, recorriendo cada localidad, conociendo de primera mano qué necesita cada institución y qué proyectos pueden crecer con apoyo y gestión”, expresó Galnares.

Ambiente y gestión territorial

La recorrida comenzó en Maggiolo, donde la diputada se reunió con el presidente comunal Juan Fetter y referentes ambientales para avanzar en temas relacionados con la gestión integral de residuos sólidos urbanos (GIRSU) y el fortalecimiento del Voluntariado Ambiental. Además, recorrió el predio de acopio local, la huerta comunitaria y visitó la Escuela Nº 591.

La agenda ambiental continuó en San Francisco, junto al presidente comunal Ignacio Fleytes y la coordinadora del Voluntariado Ambiental, Brenda Torres. Allí analizaron estrategias de participación ciudadana y acciones vinculadas al tratamiento de residuos. También visitaron la obra que se ejecuta sobre la ruta provincial 7-S.

“Cuando hablamos de gestión, hablamos también de acompañar a quienes empujan transformaciones en cada pueblo. El trabajo ambiental necesita compromiso, articulación y presencia”, sostuvo la legisladora.

Prevención de estafas y actividades comunitarias

En Venado Tuerto, Galnares participó de actividades orientadas a la prevención de estafas virtuales, una problemática que viene abordando en distintas localidades ante el crecimiento de este tipo de delitos. Además, visitó la Iglesia Puerta al Cielo y compartió la cena mensual organizada por el Club Jorge Newbery.

La agenda continuó en Firmat, donde encabezó una nueva charla sobre prevención de estafas digitales junto al intendente Leonel Maximino y el fiscal regional Mauricio Clavero. La propuesta articuló el trabajo legislativo, el aporte del Ministerio Público de la Acusación y el acompañamiento del gobierno local.

En esa ciudad también mantuvo encuentros con distintas instituciones culturales, educativas y deportivas. Visitó al grupo folklórico Quimera, al taller “Flor del Litoral” y a la Escuela Nº 421 “Dr. Pablo Tiscornia”, que celebró recientemente sus 75 años. Además, participó del Campus Deportivo de Hockey, que contó con la presencia de las ex Leonas Ayelén Stepnik y Laura Del Colle.

Cierre en Sancti Spíritu

La recorrida concluyó en Sancti Spíritu, donde junto al presidente comunal Cristian Vincenti visitó el taller laboral “Spiritu de Lienzo”, el Club Belgrano y la Biblioteca Popular Sarmiento.

“Cada localidad tiene su identidad, sus desafíos y su gente empujando cosas valiosas. Nuestra tarea es estar cerca, generar vínculos y transformar esas necesidades en gestiones concretas”, concluyó Galnares.