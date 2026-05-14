Teodelina apuesta a crecer: Obras, cloacas y modernización para los próximos años

El intendente de Teodelina, Lic. Joaquín Poleri, aseguró que la ciudad atraviesa “un proceso de transformación” impulsado por la llegada de mayores recursos tras el cambio de estatus institucional y por el acompañamiento de la Provincia. En una entrevista con el periodista Oscar A. Canavese, repasó las obras en marcha, la renovación del parque automotor municipal y los proyectos estratégicos que busca concretar en los próximos años.

Durante el diálogo, Poleri destacó que actualmente se ejecutan nuevas cuadras de hormigón, trabajos de mantenimiento urbano y mejoras en distintos sectores de la ciudad. Según explicó, el objetivo es dejar atrás soluciones temporales y avanzar hacia obras duraderas.

“Teodelina tenía problemas de ciudad con caja de pueblo”, afirmó el mandatario local, al remarcar que el nuevo esquema de recursos permite planificar a mediano y largo plazo. “Ahora podemos proyectar en cuatro años y no en dos todo lo que queremos hacer”, sostuvo.

Renovación total de la maquinaria municipal

Uno de los ejes centrales de la gestión, según indicó Poleri, es la modernización del parque automotor y de maquinaria pesada, que calificó como “obsoleto” y con décadas de antigüedad.

El intendente detalló que el municipio avanza en la compra de una motoniveladora cero kilómetro, un nuevo camión compactador de residuos, tanques de riego y otra retroexcavadora. “Hace más de 40 años que Teodelina no compraba una motoniveladora nueva”, señaló.

Además, explicó que el desgaste de los equipos actuales genera elevados costos de reparación y dificulta sostener los servicios diarios. “Tenés máquinas viejas que salen del taller y a los dos meses vuelven a romperse. Nunca contás realmente con todos los recursos funcionando”, describió.

En ese marco, aseguró que el objetivo es completar antes de fin de año un proceso integral de renovación para contar con maquinaria moderna y operativa.

Cloacas, agua potable y obras estructurales

Poleri también confirmó que uno de los principales proyectos para esta etapa será avanzar con la segunda fase de la red cloacal. La primera etapa ya incluyó la planta, estaciones elevadoras y red troncal, mientras que ahora resta concretar las conexiones internas domiciliarias.

Según explicó, el proyecto se trabaja junto al Gobierno provincial y contempla la participación de la cooperativa local en la prestación del servicio.

Otro de los temas prioritarios es mejorar la presión de agua potable en distintos barrios. El mandatario explicó que recientemente se incorporó una nueva cisterna de 300.000 litros que elevará considerablemente la capacidad de almacenamiento de la localidad.

Sin embargo, aclaró que aún será necesario ejecutar nuevas obras hidráulicas para solucionar definitivamente los problemas de presión en algunos sectores durante el verano.

Recuperación del patrimonio y cierre del basural a cielo abierto

Entre los proyectos a futuro, Poleri mencionó además la intención de recuperar el histórico edificio de la Sociedad Italiana, construido en 1912, para preservar su valor patrimonial y potenciar distintos espacios culturales y sociales.

A su vez, adelantó que el municipio trabaja en una iniciativa para eliminar el basural a cielo abierto y desarrollar una planta de reciclaje. “Es una problemática enorme en todas las localidades y queremos darle una solución definitiva”, afirmó.

Más servicios en la ciudad

El intendente resaltó además la incorporación de nuevos servicios que antes obligaban a los vecinos a viajar a otras ciudades. Entre ellos mencionó la posibilidad de tramitar DNI, pasaportes y certificados de discapacidad directamente en Teodelina.

“La idea es que la mayoría de las cosas se puedan resolver acá”, expresó.

También confirmó que el municipio proyecta ampliar el edificio municipal mediante la construcción de un segundo piso y el traslado del parque de maquinaria a otro predio.

Crecimiento urbano y acceso a la vivienda

En relación con el crecimiento demográfico, Poleri aseguró que Teodelina atraviesa una expansión impulsada por loteos privados y nuevas inversiones inmobiliarias.

No obstante, reconoció que uno de los principales desafíos sigue siendo el acceso a tierras para programas habitacionales públicos. “No tenemos lotes propios y adquirir terrenos hoy es muy complejo por los costos”, explicó.

El mandatario indicó que esa situación frenó momentáneamente un proyecto para construir viviendas Fonavi, aunque aseguró que continúan buscando alternativas.

“Vinimos a proyectar futuro”

Sobre el cierre de la entrevista, Poleri defendió el perfil de su gestión y afirmó que el objetivo es transformar estructuralmente la ciudad.

“No vine a ser un intendente más que pinta cordones y cambia luces LED. Vinimos a proyectar futuro”, sostuvo.

Y agregó: “Muchos decían que teníamos proyectos faraónicos o imposibles. Hoy esos proyectos son una realidad y le están dando futuro a Teodelina”.

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