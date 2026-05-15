Villa Cañás celebra sus 124 años con una gran fiesta popular

Villa Cañás se prepara para vivir un fin de semana especial con motivo de su 124° aniversario. La Municipalidad organizó una agenda de actividades culturales, recreativas y artísticas que se desarrollarán entre el sábado 16 y el domingo 17 de mayo, con propuestas abiertas a toda la comunidad y entrada libre y gratuita.

El festejo central será el domingo 17 en el Predio Mirtha Legrand, donde desde las 11.30 comenzará una jornada pensada para reunir a vecinos, instituciones y artistas locales en un clima de celebración popular.

Durante el evento participarán instituciones educativas que ofrecerán distintas comidas y bebidas, además de stands de entidades deportivas e intermedias de la ciudad, artesanos y emprendedores locales. También habrá juegos infantiles, inflables y actividades recreativas para toda la familia.

La música y los espectáculos en vivo tendrán un lugar destacado en el escenario “Los 3 Maestros”, donde se presentarán el Taller de Danza Municipal, la Agrupación folklórica “La Gauchito Gil”, el Dúo López-Zagaglia, Sinapsis, Resto Urbano, Umbela y un tributo a Juan Oscar Brugnara interpretado por su hijo Gerardo.

Una “Misa Criolla” para abrir los festejos

En el marco del aniversario de la ciudad, el sábado 16 de mayo se realizará además una propuesta cultural de gran nivel artístico: la presentación de la reconocida “Misa Criolla”.

El espectáculo tendrá lugar a las 21 horas en el Centro Cultural de Villa Cañás, también con entrada libre y gratuita. La puesta contará con la participación del músico cañaseño Alejandro Varela junto al Ballet Danzarte, en una interpretación que combinará música y danza para revalorizar una de las obras más emblemáticas del cancionero popular argentino.

La propuesta busca convertirse en uno de los momentos más emotivos del fin de semana aniversario, fusionando tradición, identidad cultural y talento local.

Homenaje al fundador de la ciudad

Las actividades oficiales del domingo comenzarán previamente a las 11 con una ofrenda floral en el cementerio local. El intendente Norberto Gizzi, junto a integrantes del Gabinete municipal, rendirá homenaje a Juan Cañás y Rey, fundador de Villa Cañás.

De esta manera, la ciudad celebrará un nuevo aniversario con una programación que combinará memoria, cultura, música y participación comunitaria, en un fin de semana pensado para disfrutar en familia y reforzar el sentido de pertenencia de los cañaseños.