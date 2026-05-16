María Teresa cumple 124 años y lo celebrará con un domingo a pura tradición

María Teresa se prepara para vivir una jornada especial este domingo 17 de mayo, cuando celebre el 124° aniversario de su fundación con una gran fiesta popular en el Parque Comunal Néstor Kirchner. La propuesta, con entrada libre y gratuita, reunirá música, tradiciones criollas, gastronomía, actividades familiares y espectáculos artísticos para vecinos y visitantes de toda la región.

La celebración es organizada por la Agrupación Gaucha “El Bozal” junto a la Comuna de María Teresa, y busca poner en valor las raíces culturales y el sentido de pertenencia de la comunidad, en un evento que año tras año suma convocatoria y participación.

Desde el Área de Cultura comunal destacaron que la intención es compartir “un día de festejo, celebración y tradición”, pensado para toda la familia y con una fuerte impronta popular y comunitaria.

La programación comenzará a las 9 con el tradicional desfile gaucho y de autos antiguos, uno de los momentos más esperados de cada aniversario. Posteriormente, a las 11, se realizará el acto protocolar y, desde las 11.30, quedará habilitado el escenario principal con presentaciones artísticas y musicales.

El cronograma continuará al mediodía con un almuerzo criollo y, desde las 13.30, habrá destrezas criollas y juegos de riendas libres, propuestas que forman parte de la identidad cultural de la región y que cada año convocan a un importante marco de público.

Durante toda la tarde se presentarán artistas y agrupaciones locales y regionales. Entre ellos estarán Los Soñadores del Litoral, el Ballet Danzarte de San Gregorio, Simón PuertoLaz de Chabás, Ballet La Marrupeña de Santa Isabel, Sentir lo Nuestro de Elortondo y el Taller de Folklore de María Teresa. El cierre musical estará a cargo de Las Voces de Godeken, desde las 17.30.

Además de los espectáculos, uno de los grandes atractivos será el paseo de artesanos y emprendedores, que contará con más de 150 expositores de María Teresa y localidades vecinas. También habrá un amplio servicio de buffet, juegos para niños y sorteos durante toda la jornada.

En paralelo, integrantes de la Agrupación Gaucha “El Bozal” vienen trabajando intensamente en la organización y acondicionamiento del predio para recibir a miles de personas en una celebración que ya se transformó en una de las más convocantes de la región.

La fiesta aniversario no sólo representa una fecha histórica para María Teresa, sino también una oportunidad para mostrar el movimiento cultural, social y comunitario que atraviesa a la localidad.

Con música, tradición, gastronomía y propuestas para todas las edades, María Teresa buscará vivir un domingo distinto y abrirle las puertas a toda la región para compartir una auténtica fiesta popular santafesina.