Salarios docentes: La realidad que golpea a los maestros

El malestar por el deterioro del poder adquisitivo volvió a instalarse entre los docentes santafesinos luego de conocerse el índice de inflación de abril, que en la provincia alcanzó el 3% mensual. Desde Sadop Rosario advirtieron que el aumento salarial dispuesto por el Gobierno provincial para el primer semestre “ya quedó prácticamente absorbido” por la suba de precios y denunciaron que muchos trabajadores “ya no llegan a fin de mes”.

En ese contexto, el secretario general de Sadop Rosario, Martín Lucero, lanzó una dura crítica hacia la gestión provincial y apuntó directamente contra el gobernador Maximiliano Pullaro: “Está desconectado de la realidad”.

Según sostuvo el dirigente gremial, la inflación acumulada en apenas cuatro meses consumió el incremento salarial del 12,6% que el Ejecutivo había definido por decreto para el período enero-junio, luego del rechazo de la propuesta paritaria por parte de los sindicatos docentes.

“El gobernador impuso por decreto un aumento para seis meses que ya se evaporó en los primeros cuatro meses del año. Esto demuestra claramente que la docencia tenía razón cuando rechazó la propuesta salarial y que el gobernador cometió otro grave error al imponerla sin discusión”, expresó Lucero.

Desde el gremio remarcaron que el impacto de la inflación ya se siente en la vida cotidiana de muchos trabajadores de la educación, especialmente frente al aumento sostenido de alimentos, servicios y gastos básicos.

“Todos sabíamos que la inflación iba a ser mucho más alta que el 12,6% que otorgó el gobierno. No hubo voluntad política de discutir seriamente salarios ni de avanzar en una negociación real. Terminaron imponiendo el aumento por decreto y hoy estamos pagando las consecuencias”, agregó.

“Los salarios van a seguir perdiendo”

Lucero también advirtió que, de mantenerse la actual dinámica inflacionaria, durante mayo y junio los docentes volverán a perder capacidad de compra.

“Durante los próximos dos meses, los salarios de los docentes santafesinos van a ir a pérdida. Lo que un docente tenga para comprar alimentos o para afrontar sus deudas va a valer menos que lo que el gobierno aumentó. Eso significa más ajuste sobre los trabajadores”, sostuvo.

En paralelo, el titular de Sadop Rosario cuestionó los recientes anuncios oficiales vinculados a programas de desendeudamiento y consideró que el problema de fondo sigue siendo el nivel salarial.

“¿Qué sentido tiene hablar de desendeudar a la gente cuando el principal responsable del endeudamiento son los salarios bajos que paga el propio gobierno provincial? Es una muestra de crueldad y de desconexión absoluta con la realidad por parte de Pullaro”, remarcó.

Finalmente, el dirigente reclamó una urgente recomposición salarial y pidió reabrir el diálogo paritario.

“Hay que hacer menos anuncios grandilocuentes y pagar mejores sueldos para que la gente no tenga que endeudarse para poder comer”, concluyó.