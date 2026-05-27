Plan de Protección de Ingresos
Quini 6
Separador
Regionales

Villa Cañás: El Concejo Municipal tratará la Tributaria 2026 y un informe sobre obras de pavimento

Publicado el
Villa Cañás: El Concejo Municipal tratará la Tributaria 2026 y un informe sobre obras de pavimento

El Concejo Municipal de Villa Cañás celebrará este miércoles 27 de mayo su 673ª reunión ordinaria del período legislativo, con una agenda centrada en temas vinculados a la administración municipal y las obras públicas de la ciudad.

De acuerdo al Orden del Día Nº 673, uno de los principales puntos será el tratamiento de un proyecto de ordenanza correspondiente a la Tributaria Municipal 2026, iniciativa remitida por el Departamento Ejecutivo y que ingresó bajo el expediente Nº 897.I.26.

Además, durante la sesión se analizará una respuesta enviada por la Intendencia a una minuta de comunicación relacionada con los pagos realizados por vecinos en obras de pavimento y cordón cuneta. El expediente corresponde a la minuta Nº 1.148/25.

La jornada legislativa también incluirá el izamiento de la bandera a cargo de la concejal Claudia Compañs y el arrío estará a cargo de la concejal Mariana Molina.

La sesión forma parte del 39º período ordinario del Concejo Municipal local.

Secciones relacionadas:, ,

Noticias recomendadas

Últimas noticias

Subir