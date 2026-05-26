Villa Cañás: Un motociclista resultó herido tras un choque con un automóvil y fue trasladado al hospital

Un siniestro vial entre un automóvil y una motocicleta ocurrido durante la noche del martes 26 de mayo en Villa Cañás dejó como saldo un motociclista herido y un automovilista trasladado posteriormente por una afección respiratoria.

El hecho se registró alrededor de las 22:05 en la intersección de Avenida 59 y Calle 42, donde por causas que se intentan establecer colisionaron un automóvil y una motocicleta.

Tras el llamado de emergencia, personal del SIES 107 acudió al lugar y asistió al conductor del vehículo de menor porte, un hombre mayor de edad que presentaba traumatismos producto del impacto. Los equipos de emergencia procedieron a inmovilizarlo en el lugar mientras era evaluado por un médico de Emcofir.

Posteriormente, el motociclista fue derivado al SAMCo local para la realización de estudios complementarios y una mejor valoración de su estado de salud.

En tanto, en el automóvil involucrado circulaban dos personas adultas, quienes también fueron examinadas en el lugar por profesionales médicos.

Posteriormente, Bomberos Voluntarios trasladaron además al conductor del automóvil, un hombre mayor de edad, luego de que manifestara falta de aire.

Las circunstancias en las que ocurrió el choque son materia de análisis, mientras continúan las actuaciones correspondientes.

En el lugar trabajaron Bomberos, Policía, Tránsito, Emcofir y Sies 107.