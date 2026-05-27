Villa Cañás: Las instituciones podrán certificar firmas gratis en el Municipio

La Municipalidad firmó un convenio que permitirá agilizar trámites de personería jurídica para asociaciones civiles, clubes, escuelas y entidades intermedias de la ciudad.

La Municipalidad de Villa Cañás firmó un convenio con el Registro de Personas Jurídicas, Empresas y Contratos que permitirá a las instituciones locales certificar firmas y copias de documentación de manera gratuita.

El acuerdo fue suscripto por el intendente Norberto Gizzi y el secretario de Economía, Oscar Caffa, y busca facilitar los trámites administrativos que deben realizar asociaciones civiles, instituciones deportivas, educativas e intermedias para regularizar su situación jurídica.

A partir de este convenio, el Municipio queda facultado para verificar firmas y certificar copias de los papeles que las entidades necesitan presentar ante el organismo provincial. De esta manera, las instituciones podrán completar gestiones con mayor agilidad, evitar costos adicionales y acceder a un procedimiento más cercano.

Gizzi destacó que la medida permitirá “acompañar y fortalecer el trabajo de las distintas instituciones de la comunidad”, al brindar herramientas que simplifiquen los trámites y favorezcan su desarrollo.

El convenio apunta especialmente a entidades que cumplen un rol social, educativo, deportivo o comunitario en la ciudad y que muchas veces necesitan mantener actualizada su documentación para acceder a programas, beneficios, subsidios o trámites formales.