Villa Cañás: 30 familias dieron un paso clave hacia la casa propia

Adjudicatarios de las viviendas construidas en el barrio de la exquinta Sfasciotti firmaron los boletos de compra-venta y participaron de una instancia informativa previa a la entrega de las unidades habitacionales.

Treinta familias de Villa Cañás avanzaron este jueves en el proceso que las acerca a concretar el sueño de la casa propia. Los adjudicatarios de las viviendas construidas en el barrio de la exquinta Sfasciotti firmaron los boletos de compra-venta y participaron de un taller informativo, una instancia previa a la entrega de las unidades habitacionales impulsadas por la Municipalidad de Villa Cañás y el Gobierno de la Provincia de Santa Fe.

La actividad se desarrolló en las instalaciones del Club Argentino de Servicio (CAS) y contó con la participación del intendente Norberto Gizzi, representantes de distintas áreas de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo, además de profesionales encargados del acompañamiento técnico y social del proyecto.

Durante la jornada estuvieron presentes dos escribanas, un representante del área Comercial, otro del área Social y el inspector de obra del organismo provincial, quienes brindaron información y asesoramiento a las familias sobre los pasos administrativos necesarios antes de la adjudicación definitiva.

Las viviendas forman parte de un plan habitacional que contempla la construcción de 45 unidades en el barrio de la exquinta Sfasciotti, una iniciativa que busca ampliar el acceso a soluciones habitacionales para vecinos de la ciudad.

Además de avanzar con la firma de la documentación correspondiente, los futuros propietarios recibieron detalles vinculados al proceso de entrega de las casas y a las responsabilidades que asumirán una vez concretada la adjudicación.

La instancia representó un momento significativo para las familias beneficiarias, que se encuentran cada vez más cerca de acceder a una vivienda propia, uno de los objetivos más importantes para numerosos hogares de la comunidad.

Un proyecto que avanza hacia su etapa final

Con la firma de los boletos de compra-venta y la realización del taller para adjudicatarios, el plan habitacional ingresa en una etapa decisiva. El avance de los trámites administrativos acerca la entrega de las viviendas y marca un nuevo paso en un proyecto que permitirá a decenas de familias cañaseñas acceder a una solución habitacional definitiva.