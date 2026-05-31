Escuelas de Venado Tuerto y La Chispa recibieron equipamiento comprado con bienes decomisados

Los elementos entregados forman parte de un programa que transforma bienes decomisados a la delincuencia en inversiones para la comunidad. Además, firmó convenios con más de 30 localidades, otorgó escrituras y avanzó en la descentralización de trámites.

El Gobierno de Santa Fe desplegó esta semana una intensa agenda de actividades en el departamento General López que incluyó la entrega de equipamiento a escuelas públicas adquirido con fondos provenientes de bienes decomisados al delito, la firma de convenios con más de 30 localidades, la entrega de escrituras del programa Protege tu Casa y acciones destinadas a agilizar trámites para instituciones y profesionales.

La recorrida estuvo encabezada por el secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza, junto a la senadora provincial Leticia Di Gregorio, el director provincial del Registro de la Propiedad, Fernando Sirk, y los legisladores Rosana Bellatti y Leonardo Calaianov.

Uno de los puntos destacados de la visita fue la entrega de materiales a establecimientos educativos de La Chispa y Venado Tuerto, adquiridos mediante el programa provincial que reinvierte en la comunidad los recursos obtenidos a partir de bienes secuestrados e incautados a organizaciones criminales.

“Estuvimos en la Escuela Nº 676 ‘Carlos Federico Brandsen’ de La Chispa, donde realizamos donaciones de elementos que compramos con la plata que recuperamos de los diferentes delincuentes de la provincia de Santa Fe”, señaló Figueroa Escauriza.

La misma modalidad se aplicó en la Escuela de Educación Técnica Nº 602 “José San Martín” de Venado Tuerto, donde también se concretó la entrega de equipamiento destinado a fortalecer las tareas educativas.

Bienes recuperados que vuelven a la comunidad

La iniciativa forma parte de una política impulsada por la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro, mediante la cual los bienes decomisados a actividades delictivas son subastados públicamente y los recursos obtenidos se destinan a acciones de interés social.

El objetivo es que los fondos recuperados regresen a la ciudadanía a través de inversiones en educación, seguridad, salud e infraestructura comunitaria.

Convenios para certificación gratuita de firmas

Durante la jornada desarrollada en Venado Tuerto, el Gobierno provincial también firmó convenios de certificación de firmas con más de 30 localidades del departamento General López.

La medida permitirá que asociaciones civiles, vecinales, clubes, centros de jubilados, cuarteles de bomberos y otras instituciones puedan realizar este trámite de manera gratuita en sus propias localidades.

Según explicó Figueroa Escauriza, la iniciativa evita que las entidades deban afrontar costos que rondan los 10.000 pesos por firma para completar trámites administrativos y de regularización institucional.

“Fue un convenio muy importante y beneficioso para todas las instituciones en términos económicos”, destacó el funcionario.

Protección para la vivienda familiar

Otra de las actividades tuvo lugar en la Delegación Regional de Venado Tuerto, donde se entregaron escrituras correspondientes al programa Protege tu Casa a 15 familias de la ciudad.

A través de esta herramienta, los propietarios pueden proteger su vivienda frente a eventuales ejecuciones o remates derivados de deudas.

“Es un pedido del gobernador Pullaro desde el primer día: implementar programas que cuiden los hogares de los santafesinos”, afirmó el secretario de Gestión de Registros Provinciales.

Capacitación para profesionales

La agenda incluyó además una capacitación sobre los nuevos certificados digitales del Registro de la Propiedad Inmueble, realizada en el SUM “Héroes de Malvinas” de Venado Tuerto.

Más de 150 profesionales de la región participaron de la capacitación sobre herramientas digitales del Registro de la Propiedad.

Del encuentro participaron escribanos, abogados, corredores inmobiliarios y martilleros, quienes recibieron información sobre las nuevas herramientas implementadas por la Provincia.

La gira concluyó en la localidad de Bigand con la firma de un nuevo convenio de certificación de firmas, en el marco de una estrategia de descentralización administrativa impulsada por el Gobierno santafesino.

“Vamos a continuar con la descentralización de trámites y acercando el Estado a las diferentes personas y profesionales de toda la provincia de Santa Fe”, concluyó Figueroa Escauriza.