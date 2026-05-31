Lluvias intensas: Santa Fe acelera obras hídricas en más de 100 localidades para prevenir inundaciones

La provincia ejecuta trabajos de drenaje, desagües y limpieza de canales en los distritos con mayor vulnerabilidad hídrica. De las 100 localidades identificadas como de alto riesgo, 76 ya cuentan con obras finalizadas o en marcha y las restantes tienen proyectos en distintas etapas de inicio.

Ante un escenario climático que anticipa precipitaciones superiores a los niveles habituales durante 2026, el Gobierno de Santa Fe intensificó la ejecución de obras hídricas en más de un centenar de localidades consideradas vulnerables a inundaciones y anegamientos.

Según informó el Ministerio de Obras Públicas, de las 365 localidades santafesinas se identificaron 100 con mayor nivel de riesgo hídrico. Actualmente, 76 de ellas cuentan con obras ejecutadas o en ejecución, mientras que las 24 restantes tienen proyectos que avanzan en distintas etapas administrativas y técnicas.

El objetivo central es mejorar la capacidad de drenaje, reducir el impacto de lluvias intensas y proteger tanto a las áreas urbanas como a los sectores productivos.

Prioridad desde el inicio de la gestión

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, sostuvo que la mitigación del riesgo hídrico fue una de las prioridades establecidas por el gobernador Maximiliano Pullaro desde el comienzo de la actual gestión.

“Desde el inicio de la gestión, la decisión del gobernador Pullaro fue priorizar la infraestructura necesaria para mitigar el riesgo hídrico en las localidades más vulnerables. Para ello se trabajó junto a los comités de cuenca, municipios y comunas, apoyados en estudios técnicos que permitieron establecer las prioridades de intervención”, explicó.

Enrico remarcó además que las características geográficas de Santa Fe hacen que amplias zonas sean especialmente sensibles a fenómenos de exceso hídrico.

“El objetivo es proteger a las comunidades y a la producción. Priorizamos las defensas urbanas, la conectividad vial para evitar cortes de rutas y la protección de las áreas productivas”.

Obras para mejorar el drenaje

Las intervenciones que lleva adelante la Secretaría de Recursos Hídricos incluyen la construcción de desagües pluviales, la limpieza y reacondicionamiento de canales, mejoras en alcantarillas y proyectos para optimizar los sistemas de escurrimiento.

El ministro destacó que la necesidad de acelerar estas acciones responde también al comportamiento climático registrado durante los primeros meses del año.

“En gran parte de la provincia, durante los primeros cien días del año ya se superaron los niveles promedio de precipitaciones”.

Por eso, agregó, se reforzaron tanto las obras como las tareas de mantenimiento para mejorar la capacidad de respuesta de los sistemas hídricos.

Planificación y gestión del riesgo

Por su parte, el secretario de Recursos Hídricos, Nicolás Mijich, recordó que durante 2024 se realizaron Jornadas de Gobernanza Hídrica en las siete regiones provinciales.

Según explicó, esos encuentros reunieron a comités de cuenca, productores, municipios y comunas, permitiendo identificar las localidades más expuestas a inundaciones y establecer criterios técnicos para definir las prioridades de inversión.

Además, durante 2025 se desarrollaron acciones conjuntas con la Secretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos para fortalecer las capacidades locales de prevención y respuesta frente a eventos climáticos extremos.

“Ante un pronóstico que anticipa lluvias superiores a lo normal durante este año, el gobernador Pullaro dispuso reforzar las acciones preventivas y profundizar el trabajo conjunto con los comités de cuenca, municipios y comunas”, indicó Mijich.

Más de 900 kilómetros de canales a intervenir

Entre las principales acciones en marcha se encuentra un amplio programa de limpieza y mantenimiento de canales troncales dividido en tres regiones operativas.

En el sur provincial, que abarca los departamentos General López, San Lorenzo, Iriondo, Constitución, Caseros, Belgrano y Rosario, se ejecutarán trabajos sobre 322 kilómetros de canales, con impacto directo en 48 distritos.

En la región centro, integrada por los departamentos La Capital, Castellanos, Las Colonias, San Martín, San Justo, San Cristóbal, San Jerónimo y parte de 9 de Julio, ya fueron licitadas intervenciones sobre 356 kilómetros de canales, beneficiando a 51 localidades.

Por su parte, en el norte santafesino, que comprende los departamentos 9 de Julio, Vera, General Obligado, San Javier y San Justo, continúa el proceso licitatorio para actuar sobre 259 kilómetros de canales, con impacto en 17 distritos.

En total, el plan contempla intervenciones sobre 937 kilómetros de canales distribuidos en las tres regiones de la provincia.

Obras de protección en localidades afectadas

La Provincia también avanzó con obras específicas de protección hídrica en localidades que sufrieron inundaciones durante los últimos años.

Entre ellas se encuentran María Teresa, Vera y La Chispa, donde se ejecutan trabajos financiados mediante Aportes del Tesoro Nacional (ATN) destinados a mejorar las defensas y reducir la vulnerabilidad frente a futuros eventos climáticos.

Según indicaron desde el Gobierno provincial, estas intervenciones se encuentran actualmente en su etapa final de ejecución.