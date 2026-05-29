Pullaro anunció una inversión de US$ 26 millones para cinco gasoductos

En el marco de la segunda etapa del plan de expansión de la red de gas, el Gobierno de Santa Fe licitó la compra de caños para cinco gasoductos troncales que se extenderán a lo largo de 361 kilómetros. Las obras beneficiarán a 44 mil santafesinos de 35 localidades y a unas 80 empresas, según informó el ministro de Desarrollo Productivo Gustavo Puccini.

El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó este viernes en Rosario la apertura de sobres de la licitación para la compra de cañerías destinadas a la construcción de cinco gasoductos troncales incluidos en la segunda etapa del programa Gasoductos para el Desarrollo. Con una inversión superior a los 26 millones de dólares, la iniciativa prevé la adquisición del material para la posterior ejecución de más de 361 kilómetros de infraestructura energética para fortalecer la competitividad industrial, ampliar el acceso al gas natural y acompañar el crecimiento productivo de la provincia.

Durante el acto, realizado en la Sede de Gobierno de Rosario, el mandatario sostuvo que este tipo de inversiones adquieren un valor especial en el actual contexto económico nacional. “Parece mentira estar llevando adelante una licitación de estas características en un momento en el que el Estado nacional se retira de muchas áreas. Sin embargo, estamos convencidos de que la única manera de sostener la economía de una provincia es invirtiendo para que el sector privado pueda generar empleo, crecimiento y desarrollo”, afirmó.

En ese sentido, reivindicó el papel de la obra pública como herramienta de transformación. “La obra pública es desarrollo, es igualdad y no es corrupción. Además, la inmensa mayoría de las licitaciones que impulsamos terminan adjudicándose por debajo de los presupuestos oficiales previstos”, señaló.

Pullaro destacó además el impacto que tendrá la llegada del gas natural a las localidades alcanzadas por el programa. “Para las industrias implicará una reducción cercana al 60% en los costos energéticos y del 18% en los costos operativos. Eso significa más empleo, más capacidad productiva y mayores niveles de competitividad”, remarcó.

Al referirse a las oportunidades que se abren para el país a partir del crecimiento de los sectores energético y minero, el gobernador aseguró que Santa Fe debe prepararse para desempeñar un papel central en ese proceso. “Este es el momento de hacer las obras de infraestructura que necesita la provincia. Cuando podamos terminar y mostrar todo lo que estamos ejecutando, Santa Fe no solo será un ejemplo de cómo se realiza obra pública de manera eficiente, transparente y sin corrupción, sino que será el motor productivo que impulse el cambio en la República Argentina”, sostuvo.

Durante la actividad estuvieron presentes el presidente de Enerfe, Rodolfo Giacosa; la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García y los senadores Felipe Michlig, Pablo Verdecchia y Hugo Rasetto.

Una obra estratégica para el desarrollo

Por su parte, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, definió a los gasoductos como una de las iniciativas más importantes de la actual gestión. “Se trata de una de las obras de infraestructura más estratégicas que estamos llevando adelante. Forma parte de un plan para que Santa Fe llegue mejor preparada cuando la economía argentina vuelva a crecer”, indicó. El funcionario explicó que la inversión permitirá mejorar la matriz energética provincial, reducir costos para quienes producen y generar nuevas oportunidades de desarrollo local. “Estamos bajando costos operativos, mejorando condiciones para la producción y generando empleo”, afirmó.

Dos ofertas para la provisión de cañerías

El programa Gasoductos para el Desarrollo, impulsado por el Gobierno Provincial, contempla la ejecución de 610 kilómetros de gasoductos troncales. Su objetivo es ampliar la capacidad energética de Santa Fe, mejorar la competitividad de las industrias y garantizar el acceso al gas natural para familias, comercios y productores.

Para esta segunda etapa -que se suma a una primera fase de 143,7 kilómetros actualmente en ejecución- se presentaron dos empresas oferentes. SIAT S.A. cotizó la provisión en 26.000.171,20 dólares, mientras que M. Royo Saciif. y F. presentó una oferta de 24.360.329,64 dólares.

La etapa licitada comprende la compra de las cañerías para la construcción de 361 kilómetros de infraestructura para cinco gasoductos troncales que beneficiarán a 35 localidades, alcanzando a unos 44.000 habitantes y cerca de 80 empresas.

Los proyectos incluyen el Gasoducto del Sudoeste Lechero; el Gasoducto de la Ruta Provincial Nº 20; el Gasoducto de la Ruta Provincial 93-33; el Gasoducto de la Ruta Nacional 34; y el Gasoducto de la Ruta Provincial 14-17s, obras que permitirán extender el servicio de gas natural a localidades de los departamentos San Cristóbal, Castellanos, Belgrano, San Martín, Iriondo, San Lorenzo, Caseros y Constitución.