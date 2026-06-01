Santa Isabel: Giorgis concreta una gestión clave para la Cooperativa de Agua Potable

El intendente de Santa Isabel, Pablo Giorgis avanzó junto a autoridades de la cooperativa y el Gobierno provincial en una gestión destinada a fortalecer el funcionamiento de la entidad y garantizar la prestación del servicio de agua potable en la localidad.

La iniciativa fue llevada adelante junto a integrantes de la comisión directiva y la gerencia de la entidad, en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas provincial, con el objetivo de dar respuesta a necesidades urgentes de la cooperativa y asegurar la provisión de agua potable en condiciones óptimas para los vecinos.

Desde el municipio destacaron que el trabajo articulado entre el Estado y las instituciones locales resulta clave para resolver problemas estructurales y garantizar servicios básicos de calidad, especialmente en áreas sensibles para la vida cotidiana de la población.

“Seguimos gestionando codo a codo con las cooperativas y organizaciones que sostienen servicios esenciales. El acceso al agua potable es un derecho y una prioridad para esta gestión”, expresó Giorgis.

Fortalecer un servicio esencial

La acción forma parte de una política de acompañamiento que la Municipalidad viene desarrollando junto a distintas instituciones de la localidad, con el propósito de fortalecer organismos que cumplen funciones estratégicas para la comunidad.

En ese marco, la Cooperativa de Agua Potable ocupa un rol central al garantizar el abastecimiento de agua para los hogares, comercios y actividades productivas de Santa Isabel.

Desde el gobierno local remarcaron que el respaldo y la articulación con la Provincia permiten avanzar en soluciones concretas para mejorar la sostenibilidad de los servicios públicos, generando mejores condiciones para su funcionamiento presente y futuro.

La gestión encabezada por Giorgis representa un nuevo paso dentro de las acciones impulsadas por el municipio para fortalecer la prestación de servicios básicos y mejorar la calidad de vida de los vecinos de Santa Isabel.