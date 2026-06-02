Clima Social: La otra cara de la encuesta que destacó la imagen de Pullaro

Mientras gran parte de los medios puso el foco en la ventaja del gobernador sobre Javier Milei, una lectura más completa del estudio revela niveles significativos de desconfianza, preocupación económica y malestar social que quedaron relegados detrás de los titulares.

Una encuesta, dos lecturas posibles

Durante las últimas horas, varios medios santafesinos difundieron los resultados de una encuesta realizada por la consultora Innova Opinión Pública que mostró a Maximiliano Pullaro con una imagen positiva superior a la de Javier Milei en la provincia de Santa Fe. El dato rápidamente se convirtió en noticia y fue presentado como una señal de fortaleza política para el gobernador, que alcanzó una valoración positiva del 53%, frente al 44% obtenido por el presidente.

Nada de eso es incorrecto. Los números están allí y forman parte del estudio. Sin embargo, como suele ocurrir con las encuestas de opinión, los datos no siempre cuentan una única historia. A veces, detrás de los porcentajes que llegan a los titulares, aparecen otros indicadores que ayudan a construir una fotografía bastante más compleja del humor social.

Porque si bien Pullaro registra un 53% de imagen positiva, el mismo informe señala que su imagen negativa alcanza el 45%. Dicho de otro modo, casi la mitad de los santafesinos tiene una valoración desfavorable de la gestión provincial. No parece un detalle menor ni un dato accesorio. Más bien constituye una parte fundamental del cuadro general y permite relativizar cualquier interpretación excesivamente triunfalista de los resultados.

La confianza no es tan contundente como sugieren los titulares

Algo similar ocurre cuando se observan los niveles de confianza. La cobertura mediática destacó que el 47% de los consultados manifestó confiar en el gobierno provincial. Nuevamente, el dato es real. Sin embargo, la misma medición muestra que el 50% expresó desconfianza hacia la administración santafesina.

La diferencia puede parecer sutil, pero modifica sustancialmente la lectura política del relevamiento. Una cosa es afirmar que existe confianza en el gobierno provincial y otra muy distinta es advertir que la desconfianza alcanza a uno de cada dos santafesinos. Ambas afirmaciones surgen de la misma encuesta, aunque generan interpretaciones muy diferentes sobre el estado de la opinión pública.

En realidad, más que mostrar una adhesión contundente, los números parecen describir una sociedad dividida, donde el gobernador conserva una posición relativamente mejor que la del presidente, pero lejos de exhibir niveles de respaldo que permitan hablar de unanimidad o de consenso amplio.

El dato que más preocupa no es político

Sin embargo, la parte más interesante del estudio quizás no se encuentre en la comparación entre Pullaro y Milei, sino en aquello que los propios santafesinos identifican como sus principales problemas.

Cuando se consulta cuáles son las necesidades más urgentes, la respuesta más mencionada es «que bajen los precios o poder llegar a fin de mes». A continuación aparecen la necesidad de mejorar los ingresos y las dificultades vinculadas al trabajo. Recién después surge la seguridad.

La conclusión parece evidente. Mientras buena parte del debate político gira alrededor de liderazgos, estrategias electorales e imágenes de gestión, la preocupación cotidiana de los ciudadanos sigue estando concentrada en la economía doméstica. El costo de vida continúa ocupando el centro de las inquietudes sociales y aparece como una preocupación transversal que atraviesa simpatías políticas e identidades partidarias.

Ese malestar también se refleja en otro dato particularmente significativo: el 32% de los encuestados respondió que ya no aguanta más la situación económica actual. Se trata de una cifra elevada que, por sí sola, debería captar la atención de cualquier dirigente político, independientemente de su pertenencia partidaria.

Una sociedad atravesada por la incertidumbre

La encuesta aporta además un elemento que suele recibir menos atención que los indicadores tradicionales: el estado emocional de la sociedad.

Cuando los consultados fueron interrogados acerca de los sentimientos que les genera la situación actual del país, predominan ampliamente respuestas vinculadas a la incertidumbre, la tristeza y la bronca. Las emociones negativas alcanzan al 71% de los encuestados, muy por encima de aquellas asociadas a la esperanza o al optimismo.

No se trata simplemente de un dato anecdótico. Las emociones suelen anticipar tendencias políticas, económicas y sociales mucho antes de que aparezcan reflejadas en otros indicadores. Una sociedad que se percibe cansada, preocupada o frustrada difícilmente pueda ser interpretada únicamente a partir de los niveles de imagen positiva de sus gobernantes.

Por eso resulta llamativo que este aspecto haya quedado prácticamente ausente de la mayoría de las coberturas periodísticas. Porque si algo parece describir el informe es una provincia donde persisten las preocupaciones económicas y donde el humor social está lejos de reflejar tranquilidad o satisfacción.

Lo que la encuesta pregunta y lo que deja afuera

Existe, además, otro elemento que merece ser observado.

Gran parte del relevamiento está estructurado alrededor de la figura de Javier Milei. Se consulta sobre la confianza en el gobierno nacional, el respaldo al presidente, la situación económica en relación con ese respaldo y la percepción de corrupción dentro de la administración nacional.

No ocurre lo mismo con el gobierno provincial. El estudio no incorpora preguntas equivalentes sobre corrupción en Santa Fe, niveles de tolerancia hacia la gestión de Pullaro o responsabilidades provinciales frente a algunos de los problemas que afectan a la ciudadanía.

Esto no invalida los resultados ni constituye una irregularidad metodológica, pero sí permite comprender mejor cuál es el enfoque elegido para producir la comparación entre ambos gobiernos y cuáles son los aspectos que terminan ocupando el centro de la escena.

La noticia que quedó detrás de los titulares

Que Pullaro aparezca mejor posicionado que Milei en Santa Fe es una conclusión válida y respaldada por los datos del estudio. Pero también es cierto que la misma encuesta describe una realidad bastante más compleja que la reflejada por muchos de los titulares que circularon durante las últimas horas.

Detrás de la comparación entre dos dirigentes aparecen una economía que sigue preocupando a la mayoría de los ciudadanos, niveles de desconfianza que alcanzan a una parte significativa de la sociedad, emociones negativas predominantes y un tercio de los santafesinos que asegura haber agotado su capacidad de espera frente a la situación económica.

Tal vez allí se encuentre el dato más importante del relevamiento. No en quién obtiene algunos puntos más de imagen positiva, sino en el mensaje que surge cuando se observan todos los números en conjunto. Porque mientras la política sigue discutiendo liderazgos, buena parte de la sociedad continúa esperando respuestas concretas para problemas que, según muestra la propia encuesta, siguen tan presentes como antes.

Estudio de opinión Provincia de Santa Fe Abril 2026