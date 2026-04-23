Cada vez más chicos dependen de comedores y copas de leche

En Santa Fe, la presión sobre los servicios alimentarios aumentó en los últimos meses. La Provincia reforzó partidas y prestaciones ante un escenario en el que cada vez más familias dependen de estos espacios para garantizar la alimentación diaria.

En un contexto económico que sigue golpeando el bolsillo de los hogares, la asistencia alimentaria en Santa Fe muestra un crecimiento sostenido. Los comedores escolares y las copas de leche registran un aumento significativo en la cantidad de chicos que asisten, lo que obligó a ampliar recursos y prestaciones para sostener la cobertura.

Según datos oficiales, la demanda en comedores escolares creció alrededor de un 30% en la provincia. En paralelo, entre marzo y abril se incorporaron 16.000 niños a las copas de leche y otros 9.000 a los comedores, reflejando el impacto directo de la situación social en la vida cotidiana de las familias.

Frente a este escenario, el Gobierno provincial actualizó un 20% las partidas destinadas a asistencia alimentaria, en el marco de las políticas que ejecuta el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano. El incremento busca acompañar el aumento de la demanda y garantizar la continuidad de los servicios.

Más raciones para sostener la alimentación

El crecimiento en la cantidad de beneficiarios se tradujo en una mayor provisión de alimentos. En lo que va de 2026, la Provincia ya lleva distribuidas más de 460.000 raciones en copas de leche y más de 178.000 en comedores escolares.

Este refuerzo apunta a sostener un sistema que, en muchos casos, se convierte en un respaldo clave para miles de familias, especialmente hacia fin de mes, cuando se acentúan las dificultades para acceder a alimentos básicos.

Un dato que enciende alarmas

El crecimiento de la demanda en comedores y copas de leche no es un hecho aislado. Se inscribe en un escenario social más amplio que atraviesa a todo el país.

De acuerdo con la Universidad Católica Argentina, a través de su Observatorio de la Deuda Social Argentina, casi seis de cada diez niños viven en situación de pobreza en el país. Además, el informe advierte que alrededor del 30% de los chicos no accede de manera regular a una alimentación adecuada.

Estos indicadores reflejan un deterioro sostenido en las condiciones de vida de la infancia y explican, en parte, por qué cada vez más familias recurren a los dispositivos alimentarios escolares y comunitarios para cubrir necesidades básicas.

Más presión sobre el sistema de salud

El deterioro económico también impacta en el sistema sanitario. Se observa un incremento en la cantidad de personas que recurren a hospitales y centros de salud públicos, incluyendo casos de personas con cobertura que, ante las dificultades, optan por el sistema estatal.

Además, se advierte la incorporación de nuevos pacientes que quedaron fuera de programas nacionales, lo que suma presión sobre la red provincial.

Un sistema que busca sostenerse

Con mayor demanda en alimentación y salud, la Provincia enfrenta el desafío de sostener una red de contención cada vez más exigida. Las medidas adoptadas apuntan a garantizar el acceso a derechos básicos en un contexto de creciente vulnerabilidad social.

El dato central es claro: cada vez más chicos necesitan del comedor o la copa de leche para comer todos los días. Y eso, por sí solo, marca la dimensión del problema.