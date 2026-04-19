Obra clave: Tras 10 años recuperan el canal Godeken–La Chispa

La Provincia intervino 20 kilómetros del sistema hídrico en el sur santafesino. Buscan reducir el riesgo de inundaciones, proteger rutas y sostener la producción agrícola en la región.

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe completó la limpieza y recuperación de 20 kilómetros del canal Godeken–La Chispa, una obra clave para restituir la capacidad hidráulica del sistema y mejorar el escurrimiento del agua en los departamentos Caseros y General López.

La intervención se enmarca en un plan de obras de emergencia hídrica que apunta a reducir el impacto de lluvias intensas en una zona históricamente vulnerable a anegamientos. Según datos oficiales, el sistema no recibía mantenimiento desde hacía casi una década.

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, explicó que los trabajos se definieron tras las inundaciones registradas en 2025 en la localidad de La Chispa. “Es un drenaje clave para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse”, sostuvo.

El canal abarca un área de aporte de aproximadamente 345 kilómetros cuadrados y forma parte de la cuenca Cañada Las Totoras. Su funcionamiento resulta estratégico tanto para la protección de las localidades como para la actividad productiva, ya que permite acelerar el escurrimiento del agua, evitar anegamientos y mejorar la recuperación de los suelos tras eventos climáticos.

En ese sentido, el secretario de Recursos Hídricos, Nicolás Mijich, señaló que la obra también contribuye a resguardar infraestructura vial clave. “Se mejora la protección de rutas provinciales como la 93, la 6-S y la 94, además de caminos rurales que suelen verse afectados durante lluvias intensas”, indicó.

Inversión y alcance

Los trabajos incluyeron la limpieza del canal principal y tareas complementarias en el canal perimetral de La Chispa, con el objetivo de optimizar el drenaje del casco urbano y fortalecer el sistema integral de defensa hídrica.

La limpieza del canal demandó una inversión de 190 millones de pesos, financiados con Aportes del Tesoro Nacional. En conjunto, las intervenciones en la zona alcanzan una inversión cercana a los 990 millones de pesos.

Impacto regional

La obra se inscribe en una estrategia más amplia de recuperación de infraestructura hídrica en el sur santafesino, con foco en intervenciones preventivas en localidades como María Teresa, Sanford, Teodelina y Christophersen.

Desde el Gobierno provincial sostienen que este tipo de trabajos no solo apuntan a mitigar riesgos frente a eventos climáticos extremos, sino también a garantizar condiciones más estables para la producción agropecuaria, uno de los principales motores económicos de la región.