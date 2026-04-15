Golpe al bolsillo: Aumenta un 30.57% el boleto del transporte interurbano en Santa Fe

El incremento rige desde este miércoles tras su publicación oficial. La Provincia lo justificó por el aumento de costos y la quita de subsidios nacionales.

El Gobierno de Santa Fe oficializó un aumento del 30,57% en las tarifas del transporte interurbano de pasajeros, a través del Decreto N° 710/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial. La medida ya se encuentra vigente y alcanza a todos los servicios regulados por la normativa provincial.

La decisión lleva las firmas del gobernador Maximiliano Pullaro, junto a los ministros Pablo Olivares (Economía) y Gustavo Puccini (Desarrollo Productivo), y se sustenta en el incremento sostenido de los costos operativos del sector, sumado a la eliminación de subsidios nacionales.

Cómo quedan las tarifas

Para los servicios interurbanos de pasajeros, el decreto establece los siguientes valores:

Líneas interurbanas:

Tarifa por kilómetro en rutas pavimentadas: $125,06

Tarifa por kilómetro en rutas sin pavimentar: $189,14

Tarifa mínima: $2.100

Cargo fijo por pasajero: $796,99

Adicional por aire acondicionado: 25%

Adicional por traslado a domicilio: equivalente a 6 tarifas mínimas

Líneas urbanas interjurisdiccionales:

Tarifa por kilómetro en rutas pavimentadas: $119,51

Tarifa mínima: $2.100

Cargo fijo por pasajero: $570,68

Adicional por aire acondicionado: 15%

Además, se fija la fórmula de cálculo que deben aplicar las empresas para determinar el precio de cada pasaje, en función de la distancia recorrida y los servicios prestados.

Costos en alza y fin de subsidios

En los fundamentos del decreto, el Ejecutivo provincial señala que desde el último ajuste tarifario, en agosto de 2025, se profundizó el impacto por la quita del Fondo Compensador del Interior, una herramienta clave que sostenía parte del sistema.

A esto se suma el incremento en los principales componentes de la estructura de costos: combustible, salarios, unidades, neumáticos y repuestos, lo que —según el análisis oficial— dificulta la continuidad de las empresas con el esquema tarifario anterior.

El documento también remarca que el transporte público es considerado un servicio esencial, por lo que el Estado debe garantizar su prestación en condiciones “generales, regulares y uniformes” para todos los usuarios.

Impacto y desigualdad con el AMBA

Desde el Gobierno provincial también volvieron a plantear la inequidad en la distribución de recursos nacionales. Según datos oficiales, Santa Fe aportó más de $706.000 millones en concepto de impuesto a los combustibles desde 2024, pero recibió apenas el 19% de ese monto.

Esa diferencia se refleja en el costo del transporte: mientras en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) el boleto mínimo se mantiene por debajo de los $1.000, en el interior del país —y particularmente en Santa Fe— los valores son considerablemente más altos, incluso para trayectos similares.

En el caso del transporte interurbano, la brecha es aún más marcada, consolidando un escenario en el que los usuarios del interior afrontan costos significativamente superiores para movilizarse.

Un sistema en tensión

El aumento autorizado por la Provincia se da en un contexto de crisis en el transporte interurbano, donde en las últimas semanas varias empresas comenzaron a recortar servicios ante la falta de rentabilidad.

En este escenario, el Gobierno sostiene que la actualización tarifaria es necesaria para evitar una mayor reducción de frecuencias y garantizar la continuidad del servicio, aunque el impacto vuelve a recaer directamente sobre los usuarios.

Decreto 710/2026