Transporte en crisis: Santa Fe aportó $706 mil millones y recibió menos de la quinta parte

La provincia cuestiona la distribución de fondos nacionales y advierte que el AMBA concentró más de $1,6 billones en subsidios mientras el interior quedó sin aportes directos.

El Gobierno de Santa Fe volvió a plantear el debate por la distribución de recursos nacionales destinados al transporte público, en un contexto de aumento del costo del combustible y dificultades crecientes para sostener el sistema en el interior del país.

Según datos difundidos por el Ministerio de Desarrollo Productivo provincial, entre enero de 2024 y marzo de 2026 los santafesinos aportaron $706.761 millones a través del impuesto a los combustibles. Sin embargo, de ese total, solo regresaron a la provincia $133.147 millones, lo que implica una diferencia negativa de $573.613 millones.

Además, desde la administración provincial remarcaron que no hubo reintegros específicos al sistema de transporte, lo que profundiza el desequilibrio en la financiación del servicio.

Concentración de subsidios en el AMBA

El informe también expone la fuerte asimetría en la distribución de subsidios nacionales. Entre 2024 y 2026, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) recibió $1.600.725.868.678, mientras que Santa Fe no percibió fondos directos para la oferta de transporte en ese período.

En términos desagregados:

2024: AMBA recibió $588.667.381.543

AMBA recibió $588.667.381.543 2025: AMBA recibió $778.883.417.111

AMBA recibió $778.883.417.111 2026: AMBA recibió $233.175.070.024

AMBA recibió $233.175.070.024 Santa Fe: $0 en los tres años

Este esquema, sostienen desde la provincia, genera una marcada diferencia en el costo del transporte: mientras en el AMBA los boletos de colectivo se ubican por debajo de los $1.000, en el interior parten desde los $1.700.

Aportes provinciales para sostener el sistema

Frente a la falta de transferencias nacionales, Santa Fe incrementó su inversión para garantizar el funcionamiento del transporte. Entre el 1° de enero de 2024 y el 10 de abril de 2026, la provincia destinó $193.039 millones, incluyendo programas como el Boleto Educativo y el Boleto Educativo Rural.

La postura del Gobierno provincial

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, fue contundente al plantear el reclamo por una distribución más equitativa de los recursos: “Falta federalismo en la distribución de los recursos”.

En esa línea, el funcionario remarcó: “Lo que decimos no es nuevo, pero es momento de volver a dar la discusión sobre los aportes que hacemos desde Santa Fe y el reparto que hace Nación con lo que recauda, generando ciudadanos de primera que viven cerca del Obelisco y de segunda que estamos en el interior, produciendo”.

Además, advirtió sobre el impacto en el sistema: “El conflicto internacional disparó el precio del petróleo y, sumado al atraso en el pago de los atributos sociales de la SUBE, complica la operatoria del transporte”.

Reclamo por infraestructura

El planteo también incluyó críticas por el estado de las rutas nacionales que atraviesan Santa Fe. En ese sentido, Puccini apuntó: “Ni hablar de lo que deberían invertir en la reparación de rutas nacionales. Miremos los siniestros fatales en la 33, en la 34 o el desastre que es la 11”.

En este contexto, Santa Fe vuelve a instalar un reclamo histórico: una distribución más equitativa de los recursos federales que contemple el aporte real de las provincias y garantice condiciones similares para los usuarios del transporte en todo el país.

Se agrava la crisis del transporte interurbano en el sur

El deterioro del sistema de transporte también se refleja en el servicio interurbano, donde en las últimas semanas varias empresas comenzaron a recortar frecuencias en distintas localidades del sur provincial. A este escenario se sumó este lunes la firma General Güemes, que anunció una readecuación de sus recorridos ante las dificultades para sostener la operatoria.

A través de sus redes sociales, la empresa informó que, desde este martes 14 de abril, implementará cambios “ante la imposibilidad de aplicar medidas que permitan mantener el servicio en condiciones habituales”.

En ese marco, detallaron que quedarán discontinuados “hasta nuevo aviso” los siguientes servicios:

8:45 con salida desde Centeno

7:10 desde Totoras hacia Cañada de Gómez

11:30 desde Cañada de Gómez hacia Totoras

Además, el servicio que partía desde Rosario a las 9:00 funcionará únicamente los días domingo.

El anuncio de General Güemes se suma a otros recortes ya informados por empresas del sector, en un contexto marcado por el aumento sostenido del combustible y la caída en la cantidad de pasajeros. La situación impacta de manera directa en la conectividad entre localidades y refuerza la preocupación por la sustentabilidad del sistema en el interior provincial.