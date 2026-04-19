Conmoción en Murphy: Atacó a su ex pareja, la hirió y se suicidó

La mujer recibió un disparo en una mano y sobrevivió. La fiscal Florencia Schiappa Pietra investiga el hecho como una tentativa de femicidio seguida de suicidio.

La localidad de Murphy, atraviesa horas de conmoción tras un grave episodio de violencia ocurrido este sábado, cuando un hombre de 61 años atacó a su expareja en su lugar de trabajo y luego se quitó la vida.

De acuerdo a la información preliminar, el agresor se presentó en un comercio ubicado sobre calle Córdoba al 300, donde trabajaba la mujer. Por motivos que aún se investigan, efectuó un disparo con una escopeta que le provocó una herida en una de sus manos.

Tras el ataque, el hombre utilizó el mismo arma para suicidarse en el lugar.

La víctima fue asistida de inmediato y logró sobrevivir, mientras que personal policial y peritos trabajaron en la escena para preservar pruebas y avanzar con la investigación.

La causa quedó a cargo de la fiscal Florencia Schiappa Pietra, quien encuadró el hecho, en una primera instancia, como tentativa de femicidio seguida de suicidio. Las actuaciones continúan para establecer con precisión la mecánica del ataque y las circunstancias que rodearon el caso.