Temporal: Provincia monitorea y coordina la respuesta por las lluvias

Desde la emisión del alerta meteorológico, Protección Civil activó protocolos, articuló con gobiernos locales y desplegó equipos en el centro-norte provincial. En algunas localidades se registraron más de 200 milímetros de lluvia. Entre las localidades más afectadas se encuentran Reconquista, Avellaneda y distintas comunas de los departamentos General Obligado y Vera.

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través de la Secretaría de Protección Civil, monitorea y coordina la respuesta ante las intensas precipitaciones registradas en el territorio santafesino desde que el Servicio Meteorológico Nacional emitió el alerta.

A partir de esa advertencia, se notificó a los gobiernos locales para la activación de medidas preventivas, mientras la Provincia puso en marcha protocolos de información, comunicación y presencia en terreno.

El secretario de Protección Civil, Marcos Escajadillo, explicó que la anticipación permitió organizar la respuesta y sostener un seguimiento continuo. “Desde antes de las lluvias ya estábamos en contacto con las autoridades locales, siguiendo la evolución del fenómeno y preparando la intervención en territorio”, señaló.



Según el informe de la Guardia Operativa, durante la madrugada y las primeras horas del día se mantuvo un monitoreo permanente con autoridades locales y se reforzó el despliegue territorial en los departamentos General Obligado y Vera, tras haberse iniciado el operativo el día anterior en Nueve de Julio, con asistencia al sistema de bombeo en la localidad de Villa Minetti.

Las precipitaciones dejaron acumulados significativos en distintas localidades, con registros de hasta 220 milímetros en Avellaneda, 245 en La Gallareta y 250 en Nicanor Molinas, además de valores superiores a los 200 milímetros en varias zonas del norte provincial.

Entre las localidades más afectadas se encuentran Reconquista, Avellaneda y distintas comunas de los departamentos Vera y General Obligado, donde se registraron evacuaciones y anegamientos en viviendas. En Garabato, por ejemplo, se contabilizan 19 personas evacuadas y seis autoevacuadas, con centros de evacuación habilitados en espacios comunales y sanitarios.

En total, se estiman unas 20 familias evacuadas en distintos puntos del norte provincial, muchas de ellas alojadas en centros comunitarios o en viviendas de familiares, mientras continúan las tareas de asistencia y relevamiento.

Despliegue provincial

El operativo provincial incluye la distribución de recursos como bolsas de arena y materiales de contención, en coordinación con áreas de Desarrollo Humano, Salud y Recursos Hídricos, para atender tanto a las personas evacuadas como a las viviendas afectadas.

En este contexto, el Ministerio de Educación dispuso la suspensión de clases en el turno mañana en los departamentos Vera, Nueve de Julio, General Obligado y San Javier, en coordinación con Protección Civil y autoridades locales, con el objetivo de resguardar la seguridad de docentes y alumnos y evitar traslados en zonas comprometidas. La continuidad de la medida en el turno tarde será evaluada según la evolución de las condiciones climáticas.

En paralelo, el Ministerio de Salud reportó intervenciones en distintos nodos del norte provincial, con asistencia a familias afectadas y seguimiento de personas evacuadas. También se registraron dificultades de acceso en zonas rurales y el cierre preventivo de algunos centros de salud por anegamientos.

Escajadillo remarcó que “si bien continúan las lluvias, la intensidad ha disminuido, lo que permite mejorar el escurrimiento del agua y avanzar en la normalización de las zonas comprometidas”. Asimismo, destacó el trabajo preventivo realizado en los últimos meses: “Sabíamos que estas condiciones se podían presentar; por eso se avanzó en la limpieza de canales y en mejorar la capacidad de drenaje en distintos puntos de la provincia”.

Actualmente, todos los equipos operativos provinciales permanecen desplegados en el centro-norte santafesino, donde monitorean la evolución del fenómeno y coordinan acciones para dar respuesta a cada localidad según su situación.