Obras en General López: Acceso industrial, energía solar y una nueva escuela

El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó este viernes una agenda de actividades en el departamento General López, donde se concretaron avances en infraestructura productiva, energética y educativa.

Firmat y Hughes concentran inversiones clave: se habilitó el acceso al área industrial, avanza la generación solar y una escuela secundaria tendrá edificio propio desde el segundo semestre.

Mejoras para la producción en Firmat

En Firmat, se habilitó el acceso al Área Industrial, una obra destinada a mejorar la conectividad y el funcionamiento de las empresas radicadas en el sector.

Los trabajos incluyeron 390 metros de pavimento de hormigón, ejecutados con mano de obra y maquinaria municipal, sin costo para las industrias. El financiamiento fue articulado entre el Ministerio de Desarrollo Productivo y el municipio.

Durante el acto, Pullaro destacó que “gracias al trabajo unificado podemos sentir que esta ciudad está avanzando” y remarcó que en el primer año de gestión se redujo en un 40% el costo de la obra pública en términos reales respecto de 2023.

Participaron el intendente Leonel Maximino; el ministro Gustavo Puccini; la senadora Leticia Di Gregorio; el diputado Leonardo Calaianov; y el secretario Federico Carballeira, entre otras autoridades.

Energía renovable: Hughes incorpora generación solar

En Hughes, el mandatario participó de la inauguración de una planta fotovoltaica que permitirá diversificar la matriz energética local.

La instalación tendrá una capacidad de generación estimada de entre 700 kilovatios y 1,3 megavatios, cubriendo aproximadamente el 4% del consumo anual de la localidad.

Pullaro subrayó la importancia de avanzar en energías renovables y fomentar la inversión de cooperativas y del sector privado. Por su parte, Puccini destacó que este tipo de iniciativas no son habituales en el sector cooperativo y valoró su impacto en la sustentabilidad y en los costos del servicio.

Educación: la Secundaria Nº 224 tendrá edificio propio

También en Hughes, el gobernador recorrió el tramo final de obra del nuevo edificio de la Escuela Secundaria Nº 224 “Patagonia Argentina”, una inversión superior a los 5.800 millones de pesos.

“Estamos construyendo 54 nuevas escuelas en toda la provincia”, afirmó Pullaro, quien confirmó que los 200 estudiantes de la institución comenzarán el segundo semestre en el nuevo edificio.

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, destacó que se trata de una obra que pasó “de la promesa a la concreción en 14 meses”, mientras que la senadora Di Gregorio sostuvo que permitirá saldar una deuda histórica con la comunidad educativa.

El establecimiento contará con una superficie de 5.000 metros cuadrados, diez aulas, un aula-taller para ciencias, un salón de usos múltiples de 215 m², biblioteca de 110 m² y un patio central de 1.600 m² con cancha multideportiva.

Además, se ejecutaron mejoras en el entorno urbano inmediato, con pavimento de hormigón armado en los tres frentes del predio y el entubamiento de la zanja sobre calle José Hernández, optimizando la accesibilidad y la circulación en la zona.