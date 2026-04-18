La Picasa: El nuevo bombeo evacuó 30 millones de metros cúbicos

La puesta en marcha de la Estación de Bombeo Norte permitió regular los niveles y reducir el impacto de los excesos hídricos sobre más de 30.000 hectáreas productivas del sur santafesino.

A siete meses del inicio de su período de prueba, el sistema de bombeo instalado en la laguna La Picasa comienza a mostrar resultados concretos. Con las tres bombas en funcionamiento, ya se evacuaron más de 30 millones de metros cúbicos de agua, lo que permitió estabilizar la cota en torno a los 100,50 metros.

La obra, impulsada por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe en el departamento General López, apunta a mitigar el impacto de los excesos hídricos en una de las zonas productivas más sensibles del sur provincial. Según datos oficiales, el volumen extraído representa aproximadamente un cuarto del total de la laguna.

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, destacó que se trata de una intervención “largamente esperada por productores y vecinos”, y remarcó que los avances permiten “regular los niveles de la laguna y mitigar los efectos de los excesos hídricos”. Además, indicó que se avanza en el reacondicionamiento del canal de aducción y en la recuperación de la Estación de Bombeo Sur, en coordinación con el Comité de Cuencas Laguna La Picasa.

Capacidad operativa y funcionamiento

La Estación de Bombeo Norte cuenta con un viaducto de 28 metros de largo por 14 de ancho que conecta con la sala de máquinas, equipada con tres bombas axiales. Este tipo de tecnología está diseñada para movilizar grandes volúmenes de agua con baja altura de elevación y derivar el caudal hacia el canal de descarga. Cada una de las bombas tiene una capacidad de evacuación de un metro cúbico por segundo.

Desde el ámbito legislativo, la senadora provincial Leticia Di Gregorio subrayó el carácter estratégico de la obra al señalar que beneficiará a las localidades cercanas y que, en conjunto con otras intervenciones —como la limpieza de canales, nuevas estaciones de bombeo y sistemas de defensa—, permitirá reducir el impacto de futuras lluvias intensas o crecidas.

Un esquema integral en desarrollo

El secretario de Recursos Hídricos, Nicolás Mijich, explicó que el volumen evacuado permite sostener condiciones de mayor seguridad hídrica. “Los 30 millones de metros cúbicos bombeados nos ubican en una franja de resguardo frente a un año con previsión de mayores lluvias”, afirmó, al tiempo que precisó que el sistema beneficia directamente a más de 30.000 hectáreas productivas.

Mijich también destacó la importancia de la articulación interjurisdiccional para el funcionamiento del esquema general, al confirmar que la Nación retomó los trabajos en la Estación de Bombeo Sur, ubicada en territorio bonaerense, clave para complementar el sistema.

En paralelo, el Comité de Cuencas Laguna La Picasa avanza en la readecuación del canal de rebombeo para mejorar su capacidad hidráulica y en la recuperación de la antigua estación sur. Su presidente, Juan Carlos Duhalde, valoró el acompañamiento provincial y detalló que se trabaja en la instalación de una nueva caseta y en la reparación de las bombas existentes, con el objetivo de contar con un sistema alternativo que refuerce la capacidad de respuesta ante escenarios críticos.