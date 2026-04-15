Decomisan mercadería por venta ambulante irregular en Villa Cañás

El procedimiento fue realizado de manera conjunta entre la Policía, el Centro de Monitoreo y el área municipal de Seguridad Alimentaria, tras detectar vendedores ambulantes que operaban sin autorización.

Se llevó adelante un operativo de control que derivó en el decomiso de mercadería ofrecida en la vía pública sin la correspondiente habilitación municipal. La intervención fue el resultado de un trabajo articulado entre la Comisaría Sexta, el Centro de Monitoreo Municipal y el Área de Seguridad Alimentaria Municipal (ASAM).

El procedimiento se inició a partir de una alerta emitida por el sistema de monitoreo, que detectó la circulación de un vehículo Volkswagen Vento gris con tres ocupantes, oriundos de la localidad de San Pedro. Según se informó, las personas se encontraban realizando venta ambulante de frutas y verduras puerta a puerta.

Tras la advertencia, efectivos policiales interceptaron el vehículo y constataron que los ocupantes no contaban con la habilitación correspondiente para desarrollar la actividad en la ciudad, ni habían abonado la SISA, requisito obligatorio para este tipo de comercialización.

Posteriormente, intervino el Área de Seguridad Alimentaria Municipal, que llevó adelante la inspección de los productos. Al verificarse la falta de habilitaciones necesarias para su venta, se dispuso el decomiso de la mercadería.

Desde el municipio remarcaron la importancia de cumplir con las normativas vigentes para garantizar condiciones sanitarias adecuadas y una competencia comercial equitativa.