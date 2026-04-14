Intendentes santafesinos se reunieron con Axel Kicillof y llevaron reclamos a Nación

Referentes del espacio Vamos presentaron un petitorio por combustibles y obras, y mantuvieron encuentros con gobernadores y la CGT en Buenos Aires.

Intendentes santafesinos alineados al espacio Vamos desarrollaron este martes una agenda de reuniones en la Ciudad de Buenos Aires, donde llevaron reclamos vinculados al costo del combustible y la paralización de obras públicas, en el marco de un escenario de tensión entre gobiernos locales y la administración nacional.

La comitiva participó, junto a más de 160 intendentes de distintos puntos del país, de la entrega de un documento al ministro de Economía, Luis Caputo, en el que solicitaron una reducción en el precio de la nafta y la reactivación de proyectos de infraestructura que se encuentran detenidos.

Posteriormente, en el ámbito de la Federación Argentina de Municipios, los jefes comunales mantuvieron un encuentro de trabajo con los gobernadores Axel Kicillof y Ricardo Quintela, junto a sus equipos técnicos, con el objetivo de avanzar en la articulación de un espacio político a nivel nacional.

La agenda incluyó además una reunión con Jorge Sola, uno de los secretarios generales de la Confederación General del Trabajo (CGT), donde se abordaron temas vinculados a la situación social y laboral.

En ese contexto, el intendente de Pérez, Pablo Corsalini, expresó que “los municipios estamos sosteniendo el funcionamiento del país mientras el Gobierno Nacional paraliza obras y recorta fondos”, y remarcó la necesidad de modificar ese escenario a partir de acuerdos políticos más amplios.

Corsalini también cuestionó el rol de algunos gobiernos provinciales y sostuvo que “nos toca sostener al país, frente a gestiones que aumentan impuestos para sostener la timba financiera”, en referencia a la política económica nacional.

De las actividades participaron intendentes del sur santafesino como Paula Serfelippe (General Gelly), Pablo Giorgis (Santa Isabel), Gonzalo Goyechea (María Teresa), Julián Vignati (Arteaga), Adrián Biyovich (Luis Palacios), Darío Baiocco (Máximo Paz), Marco Strifezza (Juncal), Facundo Brillada (Soledad) y Fabián Ballori (Bustinza), junto a concejales y referentes territoriales de distintas localidades de la provincia.

La jornada se inscribe en una serie de movimientos de dirigentes territoriales que buscan consolidar una agenda común frente al actual contexto económico, con foco en el financiamiento de los municipios y la continuidad de obras consideradas estratégicas para las comunidades.