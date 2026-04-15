Cuatro localidades se unen para abordar problemas sociales

En el sur de Santa Fe, cuatro localidades decidieron dar un paso conjunto frente a problemáticas que ya no reconocen límites geográficos. Maggiolo, Santa Isabel, María Teresa y Murphy comenzaron a trabajar en red para abordar situaciones que cada vez impactan más en la vida diaria de sus vecinos.

Consumos problemáticos, salud mental, violencia de género y discapacidad son parte de una agenda que atraviesa a todas las comunidades por igual. Frente a ese escenario, los equipos de Acción Social y Promoción Social iniciaron un ciclo de encuentros para coordinar estrategias, compartir experiencias y encontrar respuestas más efectivas.

La clave está en algo simple pero poco habitual: dejar de trabajar de manera aislada. En localidades pequeñas, donde los recursos son limitados y las demandas crecen, la articulación aparece como una herramienta concreta para llegar antes y mejor a quienes necesitan ayuda.

“Cuando las problemáticas son comunes, las soluciones también tienen que pensarse en red”, señalaron desde los equipos participantes. La idea es evitar duplicar esfuerzos, aprender de lo que funciona en cada lugar y construir respuestas más cercanas a la realidad de cada vecino.

Detrás de esta decisión hay un diagnóstico compartido: muchas de estas situaciones se repiten en toda la región y requieren un abordaje más integral, sostenido y coordinado en el tiempo. Por eso, el trabajo conjunto no solo apunta a mejorar la asistencia, sino también a fortalecer la prevención y el acompañamiento comunitario.

El espacio de trabajo continuará durante todo el año y se plantea como una forma de gestión que pone en el centro a las personas, con el objetivo de que las respuestas del Estado lleguen de manera más rápida, concreta y efectiva.