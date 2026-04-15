Temporal: Más de 200 milímetros y evacuados en el norte santafesino

El fuerte temporal que afectó a varios departamentos del norte provincial dejó un escenario crítico, con anegamientos, familias evacuadas y suspensión de clases en distintas localidades.

Un intenso temporal golpeó al norte de la provincia de Santa Fe y provocó serias complicaciones en ciudades como Reconquista, Avellaneda, Vera y Fortín Olmos, donde en pocas horas se registraron acumulados de lluvia que superaron los 200 milímetros.

La situación más crítica se vivió en el departamento General Obligado. En Reconquista, cabecera departamental, se contabilizaron cerca de 200 mm de precipitaciones, lo que generó calles anegadas, barrios bajo agua y un despliegue permanente de equipos municipales para tareas de desagote y limpieza. Desde el municipio informaron que Protección Civil mantiene un monitoreo constante y solicitaron a la población evitar circular salvo situaciones necesarias.

En paralelo, se habilitaron centros de evacuados y se asistió a familias afectadas en barrios como Asunción, La Loma, Nuevo y sectores del sur, donde el agua tardó más en escurrir.

Avellaneda: desagües colapsados y evacuaciones

En Avellaneda, el panorama también fue complejo. Según informó el intendente Gonzalo Braidot, se registraron unos 220 milímetros de lluvia hasta la noche del martes, con un pico de 90 mm en apenas una hora y media, lo que provocó el colapso de desagües en distintos sectores.

El barrio Don Pedro fue uno de los más afectados, con ingreso de agua en viviendas y trabajos intensivos para descomprimir el sistema pluvial. También se reportaron evacuaciones en zonas cercanas a la Ruta 31, barrio Belgrano y el oeste de la ciudad.

Las autoridades distribuyeron bolsas de arena y advirtieron que los desagües continúan funcionando al límite, por lo que nuevas lluvias podrían generar complicaciones adicionales. Además, el crecimiento del arroyo El Rey dificulta el escurrimiento del agua.

Emergencia regional y localidades afectadas

El impacto del temporal se extendió a otros puntos del norte provincial. En Vera se registraron anegamientos generalizados y evacuaciones, con la habilitación de centros de asistencia para las familias damnificadas.

En Fortín Olmos, la situación fue calificada como “extremadamente crítica”, con prácticamente todos los barrios inundados y evacuaciones preventivas. También se reportaron importantes acumulados en localidades como Margarita (alrededor de 160 mm) y Tostado (cerca de 100 mm).

Suspensión de clases y alerta vigente

Ante las dificultades para la circulación y con el objetivo de resguardar a la comunidad educativa, la Región II de Educación dispuso la suspensión de clases presenciales en el turno mañana del miércoles en varias localidades, incluyendo Reconquista, Avellaneda, Vera, Romang, Malabrigo, Tartagal, Fortín Olmos y Villa Ocampo. La continuidad de las actividades fue evaluada durante la jornada.

Operativos y situaciones de riesgo

Durante la emergencia, los Bomberos Voluntarios de Reconquista intervinieron en distintos incidentes, entre ellos el rescate de un conductor cuyo vehículo cayó en una cuneta en avenida 27 de Abril. El hombre resultó ileso.

Las autoridades locales continúan trabajando con operativos de asistencia, monitoreo y prevención, mientras se mantiene la alerta ante la posibilidad de nuevas precipitaciones que podrían agravar el escenario en una región ya saturada por el volumen de agua acumulada.