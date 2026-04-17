Energía: Obra eléctrica clave sigue frenada y crece la preocupación

El diputado Leo Calaianov reclamó al Gobierno nacional avances concretos en la línea de alta tensión de 500 kV que conectará Mendoza, Buenos Aires y el sur santafesino. Advirtió que la falta de infraestructura energética ya impacta en la producción.

El diputado provincial Leo Calaianov presentó un proyecto en la Cámara de Diputados de Santa Fe para solicitar al Gobierno nacional el inmediato llamado a licitación de la línea de extra alta tensión Río Diamante–Charlone–O’Higgins, una obra considerada estratégica para ampliar el sistema de transporte eléctrico y acompañar el desarrollo productivo.

La iniciativa también pide precisiones sobre el estado de elaboración de los pliegos licitatorios, el cronograma de publicación y los plazos estimados para la adjudicación y ejecución de la obra.

Según el planteo, si bien la obra fue reactivada en 2025 mediante resoluciones del Ministerio de Economía y la Secretaría de Energía, aún no registra avances concretos en su proceso licitatorio.

“Hoy el sistema eléctrico está al límite y eso impacta directamente en la producción. Necesitamos que estas obras avancen para no frenar el crecimiento”, sostuvo Calaianov.

Una obra estratégica para el sistema eléctrico

De acuerdo a los fundamentos del proyecto, la línea de 500 kV constituye una intervención estructural para el sistema energético argentino, ya que permitirá reforzar el corredor eléctrico del centro-oeste del país y mejorar la capacidad de transporte entre regiones generadoras y centros de consumo.

El sistema eléctrico nacional —integrado a través del Sistema Argentino de Interconexión (SADI)— arrastra desde hace más de una década limitaciones crecientes en infraestructura de transporte en alta tensión, especialmente en el nivel de 500 kV, considerado la “columna vertebral” de la red.

En ese contexto, el proyecto advierte que, mientras la generación eléctrica creció en los últimos años —con mayor presencia de energías renovables y nuevas centrales—, la red de transporte no acompañó ese proceso con inversiones equivalentes.

Riesgos técnicos y costos crecientes

La falta de ampliación en las líneas de alta tensión genera efectos concretos sobre el funcionamiento del sistema: congestiones energéticas, limitaciones para evacuar la generación disponible y mayores costos operativos.

Además, obliga en algunos casos a despachar centrales menos eficientes, encareciendo el sistema, y aumenta el riesgo ante picos de demanda o fallas regionales.

Desde el punto de vista técnico, la red opera cada vez más cerca de sus límites de estabilidad, reduciendo los márgenes de seguridad y elevando la vulnerabilidad ante eventuales cortes o restricciones.

Impacto directo en Santa Fe y la producción

El proyecto subraya que la región centro del país —y particularmente Santa Fe— ocupa un rol estratégico en la economía nacional, con fuerte presencia de actividades agroindustriales, industriales y logísticas, altamente dependientes del suministro eléctrico.

En ese sentido, advierte que la falta de infraestructura energética suficiente ya funciona como un límite físico al crecimiento económico, generando incertidumbre para nuevas inversiones y riesgos para los usuarios actuales.

La obra permitiría, entre otros beneficios, aumentar la capacidad de transferencia de energía, reducir pérdidas, mejorar la calidad del servicio y facilitar la incorporación de nuevos proyectos de generación, tanto convencionales como renovables.

Demoras y reclamo por definiciones

Pese a que el proyecto fue reactivado formalmente en 2025, el documento presentado por Calaianov señala que todavía no se publicaron los pliegos licitatorios ni se concretó el llamado correspondiente, lo que genera incertidumbre y retrasa decisiones de inversión.

Además, se remarca que la ejecución de esta infraestructura no sólo tiene un impacto técnico, sino también económico y social, al estar vinculada con la generación de empleo, la competitividad y el desarrollo federal.

“La energía tiene que acompañar el desarrollo, no convertirse en un obstáculo”, concluyó el legislador.

Proyecto presentado de Leo Calainov

Resolución 715/2025

Resolución 715/2025 – Anexo