Alerta social: Impulsan un programa integral de salud mental adolescente en Santa Fe

La iniciativa propone una red de atención en toda la provincia, con foco en la prevención, el acceso equitativo y el trabajo articulado entre Estado, organizaciones y sector privado.

En un contexto marcado por el aumento de problemáticas vinculadas a la salud mental en jóvenes, la diputada provincial María Fernanda Castellani presentó un proyecto de ley para crear el Programa de Salud Mental Adolescente en Santa Fe, una iniciativa que apunta a garantizar atención integral, accesible y sostenida para este sector de la población.

El proyecto plantea un abordaje estructural que combina prevención, asistencia y articulación institucional. Entre sus ejes principales, propone la conformación de una red de servicios en todo el territorio provincial, con especial énfasis en las zonas más vulnerables, donde el acceso a la atención suele ser más limitado.

“La salud mental adolescente no puede seguir siendo una deuda pendiente. Estamos frente a una realidad que exige decisiones políticas firmes, con recursos, planificación y compromiso sostenido”, sostuvo Castellani al presentar la iniciativa.

Un enfoque integral y basado en evidencia

La propuesta contempla el fortalecimiento de equipos interdisciplinarios, la implementación de campañas masivas de concientización y la capacitación continua de los actores involucrados. Además, prevé la generación de datos confiables para diseñar políticas públicas basadas en evidencia.

En este marco, también se propone la creación de un Gabinete Interdisciplinario encargado de gestionar y analizar información, así como la promoción de talleres en escuelas, clubes y espacios comunitarios para trabajar la prevención y el acompañamiento temprano.

“El objetivo es claro: que ningún adolescente en Santa Fe quede sin acceso a un sistema de cuidado que lo escuche, lo contenga y le brinde herramientas para atravesar situaciones complejas”, remarcó la legisladora.

Un dato que enciende alarmas

El proyecto toma especial relevancia a partir de datos difundidos por el Ministerio Público de la Acusación, que indican que durante 2025 se registraron alrededor de 448 suicidios en la provincia, convirtiéndose en la principal causa de muertes violentas.

El informe fue presentado por la fiscal general María Cecilia Vranicich ante la Legislatura y constituye el primer cruce sistemático de bases de datos oficiales, lo que permitió validar cientos de casos y dimensionar con mayor precisión la magnitud del problema.

“Estos números no pueden naturalizarse. Detrás de cada caso hay una historia, una familia, una comunidad atravesada. Por eso necesitamos un Estado presente que actúe antes, que prevenga y que acompañe”, expresó Castellani.

El desafío de instalar el tema en agenda

La iniciativa también promueve la articulación con organizaciones de la sociedad civil para fortalecer las redes de contención y avanzar hacia un modelo de atención que integre la salud mental dentro de los cuidados generales.

“La salud mental debe integrarse definitivamente a los cuidados generales de la salud. No es un aspecto aislado, es parte central del bienestar de nuestros jóvenes”, concluyó la diputada.

Con este proyecto, la legisladora busca instalar la problemática en la agenda pública y avanzar hacia una política estructural que aborde de manera integral uno de los desafíos más urgentes que enfrenta la provincia.