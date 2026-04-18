Villa Cañás sumó un nuevo camión para reforzar Obras Públicas

La Municipalidad de Villa Cañás incorporó un nuevo camión liviano 0 kilómetro destinado al área de Obras Públicas, en el marco del proceso de renovación y fortalecimiento de su parque automotor.

Según se informó, la unidad fue adquirida con fondos propios y apunta a mejorar la capacidad operativa del municipio, optimizando tiempos de respuesta y recursos en las tareas diarias que se desarrollan en la ciudad.

Desde el Ejecutivo local señalaron que la incorporación permitirá ordenar la logística de trabajo y acompañar la demanda de servicios, en un contexto donde el mantenimiento urbano requiere mayor eficiencia y continuidad.

El intendente Norberto Gizzi destacó la inversión y remarcó que “desde el Municipio seguimos invirtiendo en equipamiento para potenciar los servicios, brindar mayor confort a los trabajadores y seguir mejorando la calidad de vida de los vecinos”.

Con esta compra, la gestión municipal avanza en la actualización de su flota, un aspecto clave para sostener y ampliar las intervenciones en infraestructura, mantenimiento y servicios públicos en Villa Cañás.