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Villa Cañás sumó un nuevo camión para reforzar Obras Públicas

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Villa Cañás sumó un nuevo camión para reforzar Obras Públicas

La Municipalidad de Villa Cañás incorporó un nuevo camión liviano 0 kilómetro destinado al área de Obras Públicas, en el marco del proceso de renovación y fortalecimiento de su parque automotor.

Según se informó, la unidad fue adquirida con fondos propios y apunta a mejorar la capacidad operativa del municipio, optimizando tiempos de respuesta y recursos en las tareas diarias que se desarrollan en la ciudad.

Villa Cañás sumó un nuevo camión para reforzar Obras Públicas

Desde el Ejecutivo local señalaron que la incorporación permitirá ordenar la logística de trabajo y acompañar la demanda de servicios, en un contexto donde el mantenimiento urbano requiere mayor eficiencia y continuidad.

El intendente Norberto Gizzi destacó la inversión y remarcó que “desde el Municipio seguimos invirtiendo en equipamiento para potenciar los servicios, brindar mayor confort a los trabajadores y seguir mejorando la calidad de vida de los vecinos”.

Con esta compra, la gestión municipal avanza en la actualización de su flota, un aspecto clave para sostener y ampliar las intervenciones en infraestructura, mantenimiento y servicios públicos en Villa Cañás.

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