Agenda federal: Intendentes de Vamos intercambiaron experiencias de gestión en La Rioja

Una delegación de jefes locales participó de una agenda institucional en La Rioja, donde intercambiaron experiencias de gestión y avanzaron en la construcción de una agenda común con eje en el fortalecimiento territorial.

Con el objetivo de intercambiar experiencias de gestión, consolidar vínculos políticos y fortalecer una mirada federal desde los territorios, intendentas e intendentes del espacio VAMOS Santa Fe desarrollaron una agenda institucional en la ciudad de La Rioja, donde fueron recibidos por autoridades provinciales y municipales.

La actividad incluyó encuentros con el gobernador Ricardo Quintela y el intendente Armando Molina, además de reuniones técnicas destinadas a conocer políticas públicas implementadas en esa provincia y evaluar su posible adaptación a distintas localidades santafesinas.

“Tenemos el desafío de fortalecer una construcción colectiva que surja desde los territorios. En este sentido, intercambiamos experiencias de gestión exitosas para poder incorporarlas a nuestras gestiones”, señalaron desde la delegación.

El grupo estuvo integrado por Paula Serfelippe (General Gelly), Pablo Giorgis (Santa Isabel), Gonzalo Goyechea (María Teresa), Adrián Biyovich (Luis Palacios), Darío Baiocco (Máximo Paz), Marco Strifezza (Juncal), José López (Pavón) y Eduardo Lorinz (Arroyo Leyes). También participaron los dirigentes Carlos Kaufmann (Santa Rosa de Calchines), Adrián Tagliari (Llambí Campbell) y Juan Gufi (Centeno).

Una articulación que trasciende lo local

El encuentro reflejó una dinámica política en expansión: dirigentes del interior que, desde la gestión cotidiana, comienzan a articularse por fuera de las estructuras tradicionales. En ese marco, VAMOS Santa Fe viene consolidando una línea de trabajo basada en el diálogo con distintos sectores del peronismo, promoviendo instancias de encuentro con referentes provinciales y nacionales.

La iniciativa apunta a construir una agenda común que represente los intereses de los territorios, en un contexto marcado por tensiones entre los distintos niveles del Estado y por la necesidad de respuestas concretas en cada comunidad.

Nuevos liderazgos y agenda federal

Este proceso, aún en desarrollo, abre interrogantes sobre las nuevas formas de representación política en la Argentina y el rol que asumirán los gobiernos locales en el escenario actual. No obstante, desde el espacio destacan una certeza: el interior comienza a ocupar un lugar más activo en la definición de políticas.

Desde VAMOS Santa Fe subrayan que estos encuentros no solo fortalecen vínculos políticos, sino que también permiten visibilizar el trabajo de cada gestión en sus comunidades, sosteniendo servicios, promoviendo el desarrollo local y atendiendo demandas en un contexto económico complejo.

La reunión en La Rioja se inscribe en una serie de encuentros que el espacio impulsa en distintos puntos del país, con una premisa compartida: cuando el interior se organiza, deja de ser espectador y pasa a ser protagonista.