El Niño gana fuerza: Alertan por más lluvias y riesgo hídrico en el agro

El fenómeno climático de El Niño comienza a consolidarse en los pronósticos internacionales y enciende señales de alerta en el sector agropecuario. Según datos de la NOAA, las probabilidades de su desarrollo ya superan el 70% y podrían escalar por encima del 90% hacia el segundo semestre de 2026.

El escenario proyectado anticipa un impacto directo sobre las principales zonas productivas de Argentina, en particular la Cuenca del Plata, donde se espera un régimen de lluvias superior a lo normal durante la primavera y el verano.

Más lluvias y eventos extremos

Los modelos climáticos coinciden en un patrón que incluye:

Precipitaciones por encima de los valores históricos

Mayor frecuencia de tormentas intensas

Incremento del riesgo de excesos hídricos

Posibles anegamientos e inundaciones en áreas rurales

Este contexto genera preocupación en plena planificación de la campaña agrícola, especialmente en regiones del Litoral y la zona núcleo, donde los suelos ya presentan alta sensibilidad ante eventos extremos.

El impacto sobre Sudamérica y el campo argentino

El análisis regional pone el foco en Sudamérica, donde el fenómeno ENSO influye históricamente sobre el ciclo de lluvias, la humedad de los suelos y la productividad agrícola.

Las proyecciones climáticas internacionales coinciden en que, si se consolida un escenario de “Súper El Niño”, la Cuenca del Plata y las zonas agrícolas del centro-este y noreste argentino podrían registrar un marcado aumento de las precipitaciones durante la primavera y el verano austral. Las áreas bajo mayor atención incluyen Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, el norte de Buenos Aires, la Mesopotamia y la región chaqueña.

Este cambio en el patrón de lluvias podría traer alivio a regiones que vienen atravesando déficit hídrico, favoreciendo la recuperación de humedad en los suelos y mejorando las perspectivas productivas. Sin embargo, el mismo fenómeno también implica riesgos concretos: anegamientos rurales, demoras en las tareas de campo, dificultades logísticas y posibles pérdidas en la campaña gruesa.

Los especialistas advierten que el momento en que se instale el fenómeno será determinante. Si El Niño se activa durante el invierno austral, la primavera posterior podría mostrar un salto significativo en las precipitaciones, con mayor probabilidad de tormentas severas y eventos extremos.

En ese sentido, los modelos climáticos indican que hacia la primavera de 2026 el calentamiento en la región Niño 3.4 podría superar los +2°C, un umbral asociado a eventos de alta intensidad.

Un fenómeno amplificado por el cambio climático

A nivel global, distintos centros de investigación advierten que el impacto de El Niño podría verse amplificado por el calentamiento global. La acumulación de gases de efecto invernadero reduce la capacidad del sistema climático para disipar calor, lo que potencia la intensidad de estos eventos y aumenta la frecuencia de extremos.

En este contexto, organismos internacionales y especialistas coinciden en que entre la segunda mitad de 2026 y 2027 podría desarrollarse un episodio de El Niño de características inusuales o incluso sin precedentes en términos de intensidad.

“El margen de incertidumbre sigue siendo alto, pero existe la posibilidad de un evento de moderado a fuerte”, sostuvo el meteorólogo Paul Pastelok, de AccuWeather. En línea con esto, la NOAA mantiene una probabilidad significativa de que el fenómeno alcance niveles elevados hacia fin de año, aunque remarca que su intensidad final aún es incierta.

Monitoreo y adaptación, claves para el agro

Frente a este escenario, productores, técnicos y autoridades mantienen un seguimiento constante de los indicadores oceánicos y atmosféricos. La evolución del Pacífico ecuatorial será clave para anticipar el comportamiento climático en la región.

El desafío, coinciden los especialistas, pasa por fortalecer los sistemas de alerta temprana y ajustar las estrategias productivas en función de un contexto cada vez más dinámico. La combinación entre variabilidad natural y cambio climático redefine los parámetros históricos y obliga a una planificación más flexible.

Mientras se confirma la posible llegada de un nuevo ciclo de El Niño, el agro argentino enfrenta un escenario de oportunidades y riesgos, donde la información precisa y la anticipación serán determinantes.