Villa Cañás: El Concejo debate sobre temas sociales y culturales

El Honorable Concejo Municipal de Villa Cañás llevará adelante este miércoles 22 de abril su 671ª reunión ordinaria del 39° período legislativo, con una agenda que incluye iniciativas vinculadas a la juventud, la cultura local y el funcionamiento institucional.

Según el orden del día, uno de los puntos centrales será el tratamiento de un proyecto de ordenanza impulsado por el bloque de la UCR que propone la creación de un programa de prevención, concientización y contención destinado a jóvenes de la ciudad. La iniciativa busca abordar problemáticas sociales desde un enfoque integral, con eje en la inclusión y el acompañamiento.

En materia cultural, se analizará la declaración de interés cultural para la XXXIV edición del encuentro “Danzas en Celeste y Blanco”, una propuesta impulsada por la subcomisión de folclore del Sportsman Club Social y Deportivo, que año a año convoca a artistas y público de la región.

Otro de los temas en agenda será la solicitud del Club Argentino de Servicio Villa Cañás para que el Concejo designe un representante que integre el ente administrativo del Hogar de Ancianos “Santa Rosa de Lima”, una institución clave en la atención de adultos mayores.

Además, se pondrá a consideración un proyecto de ordenanza que propone regular la inclusión y rotación de animadores y locutores en eventos municipales, en el marco del despacho de la Comisión de Cultura, Educación y Deporte.

La sesión estará encabezada por el izamiento de la bandera a cargo de la concejal Mariana Molina y finalizará con el arrío a cargo de la concejal Melina Mori, de acuerdo al esquema protocolar previsto.

La agenda refleja una combinación de iniciativas sociales, culturales e institucionales, con especial atención en políticas orientadas a jóvenes y en el fortalecimiento de espacios comunitarios de la ciudad.