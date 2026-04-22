Villa Cañás: Buscan prevenir la violencia juvenil con un nuevo programa

La iniciativa, presentada por el bloque de la Unión Cívica Radical en el Concejo Municipal, propone acciones de concientización, contención y participación para adolescentes y jóvenes, con foco en la convivencia y el trabajo comunitario.

La propuesta surge a partir de situaciones recientes que, según el documento, generaron inquietud en vecinos, familias e instituciones, y que impactan de manera directa en el clima social y en el desarrollo de adolescentes y jóvenes.

Un enfoque preventivo y comunitario

El proyecto plantea la creación de un Programa de Prevención de la Violencia Juvenil, con el objetivo de impulsar acciones de concientización, participación y contención. Entre sus principales lineamientos, se destaca la necesidad de abordar la problemática desde una perspectiva integral que combine lo educativo, lo cultural y lo social.

En ese sentido, se propone:

Promover la convivencia pacífica entre jóvenes.

Fomentar valores como el respeto, la tolerancia y la resolución no violenta de conflictos.

Generar espacios de participación en actividades culturales, deportivas y educativas.

Fortalecer los vínculos entre jóvenes, instituciones y la comunidad.

Articulación institucional y rol del Estado

Uno de los ejes centrales de la iniciativa es el rol del Estado municipal como articulador de políticas públicas, aprovechando su cercanía con la comunidad. El proyecto prevé que el Departamento Ejecutivo designe el área de aplicación y promueva el trabajo conjunto con escuelas, clubes, organizaciones sociales, áreas de salud y otros actores.

Además, se habilita la posibilidad de desarrollar distintas acciones concretas como campañas de concientización, talleres, encuentros juveniles, jornadas deportivas y capacitaciones orientadas a la prevención de la violencia.

Creación de una Mesa Local de Juventud

Como herramienta clave para el diseño y seguimiento de las políticas, la ordenanza propone la conformación de una Mesa Local de Juventud, integrada por representantes del municipio, instituciones y jóvenes de la ciudad.

Este espacio buscará canalizar la participación activa de las juventudes y fortalecer una construcción colectiva de soluciones frente a la problemática.

Financiamiento y alcance

El proyecto también contempla que el Ejecutivo municipal pueda destinar partidas presupuestarias específicas para garantizar la implementación del programa, lo que permitirá sostener en el tiempo las acciones previstas.

Con esta iniciativa, el Concejo Municipal busca avanzar en una estrategia preventiva que priorice la integración, el diálogo y la generación de oportunidades para los jóvenes, en un contexto donde la violencia juvenil aparece como una preocupación creciente en la comunidad.

Proyecto de Ordenanza