Experiencia interactiva: El Tour de los Juegos Suramericanos llega a la región

El recorrido promocional desembarcará en Teodelina, Villa Cañás, Wheelwright y Chañar Ladeado con actividades interactivas y gratuitas para toda la comunidad.

En la cuenta regresiva hacia los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, la provincia intensifica su despliegue territorial con una propuesta itinerante que esta semana recorrerá el sur santafesino. Se trata del Tour promocional del evento, una iniciativa que combina deporte, tecnología y entretenimiento con acceso libre y gratuito para toda la comunidad.

La actividad apunta a instalar en la agenda cotidiana el mayor evento deportivo internacional que recibirá Santa Fe en los últimos años, previsto del 12 al 26 de septiembre en las ciudades de Santa Fe, Rosario y Rafaela. Allí competirán más de 4.000 atletas de 15 países en más de medio centenar de disciplinas.

Un recorrido regional con fuerte anclaje local

El itinerario incluye cuatro localidades del sur provincial, con propuestas adaptadas a cada comunidad:

Teodelina: jueves 30 de abril, de 9 a 17, en Belgrano entre Av. José Roberti y Simón de Iriondo.

jueves 30 de abril, de 9 a 17, en Belgrano entre Av. José Roberti y Simón de Iriondo. Villa Cañás: viernes 1º de mayo, de 14 a 19, en el Predio Mirtha Legrand.

viernes 1º de mayo, de 14 a 19, en el Predio Mirtha Legrand. Wheelwright: sábado 2 de mayo, de 14 a 19, en el Predio del Ferrocarril.

sábado 2 de mayo, de 14 a 19, en el Predio del Ferrocarril. Chañar Ladeado: domingo 3 de mayo, de 14 a 19, en la Plaza 25 de Mayo.

Durante cada jornada, vecinos y vecinas podrán participar de exhibiciones deportivas, clases abiertas y múltiples estaciones lúdicas. Entre las propuestas se destacan el fútbol tenis, básquet 3×3, tenis de mesa, simuladores deportivos, experiencias de realidad virtual y espacios artísticos.

Además, el recorrido cuenta con la presencia de Capi, la mascota oficial de los Juegos, que funciona como uno de los principales atractivos para el público infantil.

Villa Cañás, eje de la convocatoria regional

Uno de los puntos fuertes del recorrido será Villa Cañás, donde el viernes 1º de mayo se desplegará una agenda integral con foco en la participación ciudadana. El evento no solo propone actividades recreativas, sino también instancias de difusión sobre la magnitud de los Juegos y su impacto en la provincia.

La iniciativa busca generar cercanía con el evento y, al mismo tiempo, incentivar el interés por el deporte en edades tempranas, en línea con una estrategia que pone el acento en la inclusión y el acceso.

En ese marco, el secretario de Deportes de la provincia, Fernando Maletti, explicó que el objetivo del Tour es “empezar a contarle a la gente qué van a ser los Juegos y lograr que los sientan como propios”. En esa línea, remarcó que el evento reunirá a más de 4.000 atletas de 15 países en múltiples disciplinas, con sedes en Santa Fe, Rosario y Rafaela, y destacó que la iniciativa responde a una política deportiva de largo plazo: “No solo se trata de la competencia, sino del legado que va a quedar en infraestructura, formación de voluntarios y desarrollo deportivo en toda la provincia”.

Propuestas que se integran a la identidad local

En paralelo, cada localidad suma contenidos propios que refuerzan la identidad cultural del territorio:

En Wheelwright , la jornada incluirá feria de artesanos y emprendedores, patio gastronómico y un cierre musical con la banda Inoportunos , en el marco de la previa por los 60 años de la Fiesta de la Música.

, la jornada incluirá feria de artesanos y emprendedores, patio gastronómico y un cierre musical con la banda , en el marco de la previa por los 60 años de la Fiesta de la Música. En Chañar Ladeado, el evento se integrará a la conmemoración del Día del Trabajador, con música en vivo y actividades en la plaza central.

Esta articulación entre deporte y cultura permite ampliar el alcance del Tour y consolidarlo como un espacio de encuentro comunitario.

Un evento internacional con impacto estructural

Desde la Secretaría de Deportes provincial señalan que el objetivo del Tour es “acercar el espíritu de los Juegos a cada localidad” y lograr que la población los sienta como propios antes de su inicio.

En términos de escala, los Juegos implicarán una inversión cercana a los 90 millones de dólares en infraestructura deportiva, con sedes distribuidas en distintas ciudades y la construcción de villas para atletas. Ese desarrollo no solo tendrá impacto durante la competencia, sino que dejará capacidades instaladas en el territorio, desde espacios deportivos hasta formación de voluntarios y dirigentes.

Además, el nivel competitivo estará marcado por la participación de atletas que utilizan este tipo de eventos como preparación para instancias mayores, como los Juegos Panamericanos y el camino hacia los Juegos Olímpicos.

De la promoción al legado

El Tour continuará su recorrido por otras localidades en las próximas semanas, en una estrategia que busca federalizar el evento y garantizar que su impacto no se limite a las ciudades sede.

En ese sentido, la propuesta no solo cumple una función promocional, sino que también apunta a fortalecer el vínculo entre el deporte y la comunidad, con una mirada de largo plazo que posiciona a Santa Fe como un actor relevante en el mapa deportivo regional.